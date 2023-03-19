Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Sertel#Ali Sertel#Ozan Çobanoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 16:47

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Daha önce dört kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı

Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi.

Sertel’in naaşı, Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberin Devamı

Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı

Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’i, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

Sertel, babasının tabutuna sarılarak ‘Canım babam’ diyerek gözyaşları döktü.

Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı



Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Sertel#Ali Sertel#Ozan Çobanoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık