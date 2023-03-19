Ezgi Sertel’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ali Sertel (67), şeker ve KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul’da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Daha önce dört kez yoğun bakımda tedavi gören Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sertel’in cenazesi daha sonra İstanbul’dan alınarak memleketi Safranbolu’ya getirildi.

Sertel’in naaşı, Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel’i, oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

Sertel, babasının tabutuna sarılarak ‘Canım babam’ diyerek gözyaşları döktü.