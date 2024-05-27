Evlatlık çocukları derken Brad Pitt bu kez kendi canından, kanından, öz kızından darbe yedi! Yakışıklılık hiçbir derdine derman değil....

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Artık 60 yaşında olmasına rağmen Brad Pitt'in bu konudaki şansı da sürüyor. Biraz da estetik ve kozmetik müdahalelerin etkisiyle doğuştan gelen fiziksel görünümünü hala koruyor Pitt. Üstelik arkasından gelen genç kuşaklara rağmen "dünyanın en çekici erkeği" unvanını da kimselere kaptırmıyor.

Özel hayatı ise biraz farklı... Bir zamanlar Angelina Jolie ile dilere destan bir aşk ve evlilik yaşayan Pitt, yuvası yıkıldıktan sonra eski eşinden yana gün yüzü görmedi. Eski çift, yıllardır çeşitli nedenlerle yasalar önündeki hesaplaşmalarını bir türlü bitiremedi.

Pitt, bir süredir bu konuda da düze çıkmış gibi görünüyor öte yandan. Kendisinden yaşça epey genç olan Ines de Ramon ile görünüşe göre huzurlu bir aşk yaşıyor. Bu anlamda işler yolunda bir başka deyişle.

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ÇOCUKLARINDAN DARBE ÜSTÜNE DARBE YİYOR

Ama Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile evliliğinden sahip olduğu çocuklarından darbe üstüne darbe yemeği de sürdürüyor.

Önce Jolie'nin Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği Kamboçyalı Maddox ile arası açıldı Brad Pitt'in.

Ardından Vietnamlı oğlu Pax Thien, onun hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı birbirine kattı. Sonra Etiyopyalı kızı Zahara, babasının soyadını kullanmamaya başladı.

İşte bu konuda ilk darbeyi evlatlık kızı Zahara'dan yiyen Brad Pitt'e belki de hiç beklemediği başka bir atak geldi... Jolie ile evliliğinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuğundan biri olan Vivienne Marcheline Jolie Pitt de babasının soyadını kullanmayı reddetti.

ANNESİNİN YÖNETTİĞİ MÜZİKALDE YAPIM ASİSTANI OLARAK ÇALIŞIYOR

Jolie ile Pitt'in biri erkek diğeri kız ikizlerinden Vivienne, annesiyle birlikte bir Broadway oyununda perde arkasında çalışıyor. The Outsiders adlı müzikalde annesinin yanında yapım asistanı olan Vivienne, oyunda emeği geçen ekibin isimlerinin yazılı olduğu belgede resmi soyadı olan Jolie Pitt'i kullanmadı.

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Bunun yerine sadece annesinin soyadı olan Jolie'yi tercih etti. 15 yaşındaki Vivienne Marcheline'in adı yapım asistanı Vivienne Jolie olarak geçiyor. Genç kızın bu işlemi sadece oyun için mi yaptığı yoksa resmi olarak da mı aynı adımı attığı bilinmiyor.

ÖNCE ZAHARA ONUN SOYADINI KULLANMADI

Benzer bir hareket çiftin Etiyopyalı kızı Zahara'dan da gelmişti. Artık üniversiteye giden Zahara, bir okul gösterisinde görev aldı.

O sırada kendini tanıtırken de "Merhaba.. Ben Zahara Jolie" diyerek tanıttı. Yani o da kamuoyu karşısında babasının soyadı olan Pitt'i kullanmayı reddetti.

Bu arada hemen hatırlatalım.. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocukları resmi olarak her iki yıldızın da soyadını taşıyor. Bu altı çocuğun soyadı resmi belgelerde Jolie Pitt olarak geçiyor.

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Pitt ve Jolie'nin üç tane biyolojik, üç tane evlatlık çocuğu var. Shiloh (en solda) eski çiftin ilk ortak çocuğu. Vivienne'in (beyaz elbiseli) bir de Knox Leon adında ikizi var (en sağda).





Jolie'nin ilk evlatlığı Maddox, ayrılığın ilk aşamasından bu yana annesi Jolie'nin yanında yer aldı.

BABASINA HAKARETLER YAĞDIRDI

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük oğlu Pax Thien de bir süre önce yaptığı ve geçen yıl ortaya çıkan sosyal medya paylaşımında babasına hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

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Buna göre Pax Thien, babasının bir Oscar töreni sırasında konuşma yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşıp şu satırları yazdı:

"Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan" diye yazdı.

Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanmalarının en gerilimli döneminde bir özel jet yolculuğusırasında en büyük oğl Maddox ile tartıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta Jolie, Pitt'in o sırada Maddox'a şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

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Pax Thien'in sadece kendisinin izin verdiği takipçilerinin görebildiği bu sosyal medya paylaşımı geçen yıl ortaya çıktı ve yer yerinden oynadı.





YILLARDIR ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMEDİ

Yine iddialara göre Pitt o sırada alkol etkisindeydi. Bundan sonra ise yasal bir soruşturma altına girdi. Ancak "temize "çıktıktan sonra çocuklarına görmesine izin verildi.

Fakat Brad Pitt 2016 yılından bu yana çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi Her ne kadar altı çocuğunu görme izni olduğu hatta bunu yaptığı ileri sürülse de belki de kapalı kapılar ardında onlarla görüştüğü için ünlü oyuncu hiç çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Angelina Jolie'nin eski koruması Tony Webb, güzel yıldızın altı çocuğunu da eski eşi Brad Pitt'e karşı "doldurduğunu, onların zihinlerini zehirlediğini" ileri sürmüştü.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in bütün ortak çocukları şu ana kadar babalarına tavır aldı. Maddox ile .aşlayan bu zincire Zahara ve Pax Thien eklendi zaman içinde. Babasının soyadını kullanmayan Vivienne de son halka.

Pitt, eski eşinden yana gün yüzü görmedi. Ama Ines de Ramon ile mutlu bir ilişki yaşıyor.