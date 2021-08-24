Estetik operasyonu geçiren Serap Paköz'ün son hali dikkat çekti... Serap Paköz kimdir?

Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz’ün son hali televizyon programı ardından bir kez daha gündem oldu. 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz, eski haliniz daha güzeldi' yorumları alan Paköz gelen eleştiriler karşısında sessizliğini korudu. Bazı takipçileri de Paköz'ün yeni görüntüsünün çok güzel olduğunu savundu.

55 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz haftalarda 'estetik doktoru reklamı yapıyorsunuz' diyen takipçisine, "Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle" sözleriyle isyan etmişti.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Sunduğu programlarla tanınan Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğdu şehir de olan Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okumaya başladı, eğitimini sürdürürken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında faaliyetini sürdürdü. Ardından yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

1997 senesinde Kanal D’de özel televizyon kariyerine başladı ve farklı kanallarda devam ettirdi. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Biz Bize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında ise Suç ve Ceza programında ekran karşısına çıktı. Ardından Yeniden Başlayalım, Yeni Bir Umut ve son olarak Gerçeğin Peşinde isimli programının sunuculuğunu üstlendi. İlk evliliğini Atilla Güner ile yaptı, 6 yıl süren bu beraberlik 2007’de sona erdi. İkinci evliliğini ise sanatçı Sümer Ezgü ile 1987 senesinde yaptı, bu evlilik ise 2000 yılında sona erdi. Bir süre “Ezgü” soyadını taşımayı sürdürdü ancak sonradan soyadını “Paköz” olarak değiştirdi.

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