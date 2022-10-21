Eski aşıklar pişti oldu!

Haberin Devamı

Pişti oldular

Podyumda yürüyen ünlü modeller arasında Şevval Şahin, Sezgi Sena Akay ve Pınar Tartan da vardı. Defileyi Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Gülcan Arslan, Hazal Filiz Küçükköse, Pelin Kaya, Bianca Somer, Mina Ceran, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya gibi birçok ünlü isim izledi.

Geçtiğimiz yaz ayında aşk yaşayan ve ilişkileri kısa süren Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan defilede pişti oldu. Defileyi karşı karşıya izleyen eski âşıklar gece boyu bakışlarını birbirinden kaçırdı.

Etik değil

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, “Gazetecilerden bize insiyatif sağlamalarını rica ediyorum. Fotoğrafları yakınlaştırıp sosyal medyada paylaşmayı etik bulmuyorum” dedi.



Haberin Devamı

Merve Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu. Oflaz “Her bitişin güzel bir başlangıcı var. Özel hayatım ve ayrılığım ile ilgili daha fazla konuşmayacağım.” dedi.



Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Çok yoğun çalışıyoruz

Bige Önal önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, çok yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi: “Yazın hiç tatil yapamadık. Benim sinema filmi projem henüz bitti. İşlerimi halletmek için Nişantaşı’na geldim.” Önal, sevgilisi Aras Bulut İynemli’nin de çok yoğun çalıştığını belirtti: “Şu an Atatürk rolüne çalışıyor. İkimiz de yoğun olduğumuz için vakit buldukça değerlendirmeye çalışıyoruz. Her şey de yolunda.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Sürpriz doğum günü

Özge Yağız önceki akşam sevgilisi Gökberk Demirci’ye Kozyatağı Hilton içinde yer alan Ziyade Fasıl’da sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Demirci, mumları sevgilisiyle üfledi. 33 yaşına basan Gökberk Demirci, “Ama ruhum hâlâ 20 yaşında” dedi.



Set selfie’si

Burcu Özberk ve Murat Boz, başrolünü üstlendikleri filmle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Özberk önceki gün partneriyle sette çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında paylaştı. O kare ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı.



Oyun öncesi

Haberin Devamı

Tiyatro Sahnekarlar’ın sahneye koyduğu “İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de seyirciyle buluştu.

Oyunda rol alan Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve Haluk Özenç sahne öncesi Trump AVM’de buluşup sohbet etti. Üçlü, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

