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Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar
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Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri” için Uraz Kaygılaroğlu ile anlaştı. Yılmaz, “Sürpriz bir proje olacak” dedi.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu önceki gün ünlü komedyenin Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. “Erşan Kuneri” adlı projede birlikte rol alacak olan ikilinin toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Çıkışta ünlü komedyenin, elindeki siyah bastonu dikkat çekti.

Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

Yeni projesi için ser verip sır vermeyen Yılmaz, “Sürpriz. Kadroda ben ve Uraz var” dedi. Uraz Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ise “Yok be abi, gözünü seveyim” açıklamasını yaptı.

Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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