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Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e yanıt

#Enes Batur#Tan Taşçı#Pentagram
Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt
Sayit DURMAZDeniz BOY

Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” sözleriine yanıt verdi.

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Alara Eriç önceki akşam yeni şarkısı “Yıldızlar”ın lansmanını Taksim’deki bir otelde gerçekleştirdi. Geceye katılan Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” sözleri hakkında şu açıklamayı yaptı: “Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim.” 

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

Yağmur altında

Pentagram ve Tan Taşçı önceki akşam İstanbul’daki şiddetli yağmura rağmen açık havada konserlerinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Ayakta alkışlandı

Pentagram önceki akşam Vadiİstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Grup, dünden bugüne sevilen rock şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Seyirciler iki saate yakın sahnede kalan Pentagram’ı konser bitiminde ayakta alkışladı.

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

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Ölecek miyim acaba

Tan Taşçı, bu yılki 7’nci Harbiye Açıkhava konserini önceki akşam sağanak yağmurun altında gerçekleştirdi. Taşçı, “Yağan yağmura rağmen beni yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yaz bana yaradı” dedi. Şarkıcı, Almanya’da gerçekleşen “O Ses” yarışmasında şarkısının okunması hakkında da şunları söyledi: “Ölecek miyim acaba? Bütün güzellikler benim için ardı arkasına yaşanıyor.”

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

İzmir’de kahkaha

Ünlü komedyen Cem Yılmaz önceki akşam Kerki Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın düzenlediği “Diamond Elite Platinum Plus” gösterisiyle İzmir’de kahkaha tufanı estirdi. Açık havayı dolduran seyircisine iki saat boyunca eğlenceli anlar yaşatan usta komedyenin etkinliği kapalı gişeydi.

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

Sevgisiz geçen yıllarımın acısı

Ayta Sözeri önceki akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldı. Sözeri, sahneye çıktığında kendisine çok fazla sevgi gösterilmesinin nedenini şöyle açıkladı: “Bunca sevgisiz geçen yıllarımın acısı olarak mı bu kadar seviliyorum? Halkın sevdiği bir insan olmak istiyorsanız, geldiğiniz yeri unutmayıp aynı sevgiyi göstermelisiniz.” Sözeri’yi dinlemeye oyuncu Bennu Yıldırımlar da vardı. Yıldırımlar, senaryo okumaya devam ettiğini söyledi: “Tiyatroya ağırlık verdim. Dizi konusunda da çok seçiciyimdir.” 

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

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Gazino kültürü yeniden canlanıyor

Selami Şahin ve Işın Karaca, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. İkili, gazino kültürünün yeniden yükselişe geçmesinden memnun olduklarını söyledi. Şahin, “Eskiden gazinolar çok güzeldi. Haftanın 7 günü, 9 konser verirdik. Bütün gazinolarda müzik yaptım. Şimdi o günlere tekrar dönmeye çalışıyoruz. Ayağımız uğurlu geldi, içerisi tıklım tıklım” dedi. Geceye, Ali Ağaoğlu, Adnan Kılıç ve Barış-Ilgın Dalan gibi ünlü isimler katıldı.

Enes Baturdan Okan Bayülgene yanıt

 

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#Enes Batur#Tan Taşçı#Pentagram

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