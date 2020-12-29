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Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlund'un oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

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Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlund'un oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi
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Sinema dünyasının genç çifti ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşıyor.
Backgrid USA, Instagram

Genç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçtiğimiz pazar günü dünyaya geldi.

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlundun oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

BEBEĞE RHODES ADI VERİLDİ

Emma Roberts ve Garrett Hedlund, bebeklerine Rhodes (Rodos) adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Roberts ve Hedlund, bir bebek beklediklerini geçtiğimiz yaz bir sosyal medya paylaşımında ilan etmişti. Çift, önceleri bir bebek beklediklerini gizlemeyi tercih etti. Fakat Emma Roberts'ın annesi, konuyla ilgili sorulara sosyal medya üzerinden olumlu yanıt verince haber de doğrulanmış oldu.

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlundun oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

ÇOCUK YILDIZ OLARAK TANINDI

Emma Roberts, Hollywood'un tanınmış ailelerinden birine mensup. Julia Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric Roberts ile Kelly Roberts'ın kızı olan Emma, 9 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor. Emma Roberts, halası Julia Roberts ile iyi dost olmasıyla da biliniyor.

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlundun oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

ŞÖHRETİ KÜÇÜK YAŞTA BULDU

Emma Roberts ve Gerard Hedlund, geçen yılın ilk yarısından bu yana birlikte. Roberts, küçük yaşlarından bu yana kameralar karşısında. 1991 doğumlu olan Roberts, ilk deneyimini 2001 tarihli Blow filmiyle yaptı. Ama ona şöhreti getiren yapım ise Unfabulous adlı dizi oldu.

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlundun oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

KIRSTEN DUNST'IN SEVGİLİSİYDİ

Roberts'ın sevgilisi Garret Hedlund ise Eragon, Dört Kardeş, Tron Efsanesi gibi filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. Hedlund bir dönem oyuncu Kirsten Dunst ile ilişkisiyle gündemdeydi.

Emma Roberts ve sevgilisi Garret Hedlundun oğlu oldu, bebeğe Rhodes adı verildi

JULIA HALA

Oyuncu Eric Roberts'ın kızı olan Emma aynı zamanda Julia Roberts'ın da yeğeni. 

 

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