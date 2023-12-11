Emir Ersoy eşi Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırdı

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Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil ile Zorlu Yılbaşı Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam sahne aldı.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşen konserde, Emir Ersoy seyirciye enerji dolu bir giriş yaptı. Ersoy daha sonra sahneye eşi Gökçe Bahadır’ı davet etti.

Bahadır, “Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor” diyerek sevilen şarkıları seslendirdi. Ersoy eşine ise “Muhteşem bir ses, muhteşem bir kadın, 10 parmağında 10 marifet, o bir Gökçe Bahadır” dedi.

“Şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor” diyen Emir Ersoy sahneye alkışlar eşliğinde Erkan Kolçak Köstendil’i davet etti. “İnşallah yeni yılımız da sizler gibi sımsıcak olur iyi ki geldiniz” diyen Köstendil, şarkılar söyledi..