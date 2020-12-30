Emir Can İğrek kimdir, kaç yaşında? Emir Can İğrek hakkında bilgiler

Emir Can İğrek’in nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eser Yenenler’in sunumunu yapacağı Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına katılacak olan İğrek, Nalan ve Akşamcı şarkılarının sahibi. İşte 1993 yılında dünyaya gelen Emir Can İğrek hakkında merak edilenler

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, 1993 Tekirdağ doğumludur. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezundur. Nalan şarkısı ile çıkış yapan sanatçı müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başlamıştır. 2019 yılında çıkardığı şarkısıyla büyük çıkış yapmış ve 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazanmıştır. Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

Akşamcı, Saman Sarısı, Tenha şarkılarından bazılarıdır.