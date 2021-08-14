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Haber Giriş: 14.08.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

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Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

Uyarlaması Nejat Uygur'a ait olan 'Süt Kardeşler' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyordu. 18 Ağustos'ta perde açacak olan oyun, oyuncularından Emine Ün'ün koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

Haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün korona virüs nedeni ile yakalandığı rahatsızlığından dolayı oyunumuzu 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz"

Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

Emine Ün de sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim"

Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

Süt Kardeşler'in yönetmen koltuğunda Süheyl Uygur oturuyor.

 

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