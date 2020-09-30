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Emina Jahovic'ten o soruya yanıt yok
Şarkıcı Mustafa Sandal’ın Sırp asıllı eski eşi Emina Jahovic önceki akşam Akatlar’daki Torcello adlı mekanda objektife yansıdı.
Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic’in keyfi yerindeydi. Çıkışta muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal’ın Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları karşısında şarkıcı, sessiz kalmayı tercih etti. Özel şoförlü lüks aracına binen Emina Jahovic, oradan uzaklaştı.
iRobot'la bir haftanın ardından Geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi'nde ev temizliğine en uzun arayı vermiş kişiyi aradığımız bir sokak röportajı gerçekleştirmiştik. Yoğun iş temposu sebebiyle 20 gündür evini temizleyemediğini aktaran Görkem'in evine iRobot Roomba'yı yolladık ve Roomba ile geçen bir haftanın ardından deneyimlerini dinlemek için onu ziyaret ettik. (Sponsorlu İçerik)
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