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Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Emina Jahovic'ten o soruya yanıt yok

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Emina Jahovic'ten o soruya yanıt yok
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Şarkıcı Mustafa Sandal’ın Sırp asıllı eski eşi Emina Jahovic önceki akşam Akatlar’daki Torcello adlı mekanda objektife yansıdı.

Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic’in keyfi yerindeydi. Çıkışta muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal’ın Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları karşısında şarkıcı, sessiz kalmayı tercih etti. Özel şoförlü lüks aracına binen Emina Jahovic, oradan uzaklaştı.

Emina Jahovicten o soruya yanıt yok


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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