Emina Jahovic'ten o soruya yanıt yok

Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic’in keyfi yerindeydi. Çıkışta muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal’ın Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları karşısında şarkıcı, sessiz kalmayı tercih etti. Özel şoförlü lüks aracına binen Emina Jahovic, oradan uzaklaştı.





