Ekin Uzunlar kaç yaşında, kimdir, nereli? Ekin Uzunlar’ın biyografisi

Ekin Uzunlar merak edilen isimler arasında yerini aldı. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koyan Uzunlar, Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. İşte 1991 yılında dünyaya gelen Uzunlar ile ilgili bilgiler

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.