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Haber Giriş: 12.11.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Ekin Uzunlar kaç yaşında, kimdir, nereli? Ekin Uzunlar’ın biyografisi

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Ekin Uzunlar kaç yaşında, kimdir, nereli? Ekin Uzunlar’ın biyografisi
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Ekin Uzunlar gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Karadeniz şarkıları ile hafızalara kazınan sanatçının hayatı merak ediliyor. Peki Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Ekin Uzunlar merak edilen isimler arasında yerini aldı. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koyan Uzunlar, Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. İşte 1991 yılında dünyaya gelen Uzunlar ile ilgili bilgiler

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir. 

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

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