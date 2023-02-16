Efsane oyuncu Raquel Welch hayatını kaybetti

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1940 yılında Chicago’da doğan Raquel Welch’in babası Bolivyalı annesi ise ABD’liydi. California’da büyüyen Welch, 1960 ve 70’li yıllarda sayısız filmde başrol oynayarak adını Hollywood efsaneleri arasına yazdırmıştı.

Ünlü yıldız 1995’te sinema tarihinin en seksi 100 yıldızı arasında sayılmıştı. Fantastic Voyage ve One Million Years BC filmleriyle adını tüm dünyaya duyuran Raquel Welch sinema tarihinin en güzel yıldızlarından biri olarak tanınıyordu ve tüm dünyada bir seks sembolü haline gelmişti.

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Raquel Welch 50 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca 30’dan fazla filmde oynadı ve 50’den fazla dizide irili ufaklı rollerle karşımıza çıktı.

Üç Silahşörler’in 1974’teki yeniden çevriminde oynadığı Constance de Bonacieux rolüyle Altın Küre kazanan yıldız gençliğinde Hollywood’un ‘sarışın bomba’ olarak anılan isimlerinin başında geliyordu.

82 yaşında, yaşadığı Los Angeles’ta hayatını kaybeden yıldızın menajeri tarafından yapılan açıklamada Raquel Welch’in geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

4 evlilik yapan Raquel Welch, ilk evliliğini yaptığı ve 1964'te boşandığı lise aşkı James Welch'in soyadını hayatı boyunca tyaşımaya devam etmişti. Raquel Welch'in bu evlilikten Damon Welch ve Tahnee Welch adında iki çocuğu vardı. Raquel Welch'in kızı Tahnee Welch de annesi gibi modellik ve oyunculuk yapmış, 90'ların sonunda kariyerini noktalamıştı.