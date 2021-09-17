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Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı

#Ece Seçkin#Çağrı Terlemez#Danla Bilic
Sayit DURMAZ

Ece Seçkin, 7 yıldır birlikte olduğu Çağrı Terlemez’le önceki akşam Beykoz Çubuklu 29 adlı mekanda evlendi. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez’in nikâh şahitliklerini Danla Bilic, Derya Uluğ, Esra Erol, Ozan Doğulu ve Alper Toyoğlu yaptı.

Nikâh memuru, “Çağrı Terlemez’le evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna coşkuyla “Evet!” yanıtını veren Ece Seçkin’e aile cüzdanını teslim etti. Şarkıcı, objektiflere cüzdanı sallayarak poz verdi.

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı


Düğüne katılan davetliler arasında İrem Derici, Enis Arıkan, Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl, Cem Belevi, Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu, Merve Özbey-Kenan Koçak, Hera, Gülden, Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı da vardı. 

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

Derya Uluğ, düğünde çekilen bu fotoğrafı "Aşk-ı Memnu yeni sezonda, yeni kadrosuyla" notuyla paylaştı. 

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

Ziynet Sali - Derya Uluğ - Merve Özbey - Danla Bilic

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı

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Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

Gülden Mutlu, düğüne 2 yıldır beraber olduğu yönetmen İzzet Başlak’la geldi. Çift ilk kez objektifle beraber poz verdi.

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

Hera - Ozan Doğulu

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemezin düğününde şıklık yarışı

İrem Derici, “Ece ile aynı dönemde çıktık müzik piyasasına. Ece’yi everdik. Ben de bir kere everildim, yeter” dedi.

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#Ece Seçkin#Çağrı Terlemez#Danla Bilic