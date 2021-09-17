Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez’in nikâh şahitliklerini Danla Bilic, Derya Uluğ, Esra Erol, Ozan Doğulu ve Alper Toyoğlu yaptı.
Nikâh memuru, “Çağrı Terlemez’le evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna coşkuyla “Evet!” yanıtını veren Ece Seçkin’e aile cüzdanını teslim etti. Şarkıcı, objektiflere cüzdanı sallayarak poz verdi.
Derya Uluğ, düğünde çekilen bu fotoğrafı "Aşk-ı Memnu yeni sezonda, yeni kadrosuyla" notuyla paylaştı.
Ziynet Sali - Derya Uluğ - Merve Özbey - Danla Bilic
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı
Gülden Mutlu, düğüne 2 yıldır beraber olduğu yönetmen İzzet Başlak’la geldi. Çift ilk kez objektifle beraber poz verdi.
Hera - Ozan Doğulu
İrem Derici, “Ece ile aynı dönemde çıktık müzik piyasasına. Ece’yi everdik. Ben de bir kere everildim, yeter” dedi.