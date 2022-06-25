Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

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Eşinin öldürülmesiyle zor günler yaşayan Ece Erken oğluyla çıktığı tatilde görüntülendi.

Oğlum için



Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hem bu acı kayıp hem de sonrasında yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren ünlü sunucu, geçen ay yeni yaşını “Nefesim el verdiğince, oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim” diyerek kutlamıştı.

Çeşme tatili



Ece Erken tatil sezonunu da oğlu Eymen’le birlikte açtı. Çeşme’deki evlerine giden anne-oğul, önceki gün Reges A Luxury Collection Resort & SPA Otel’in plajında görüntülendi. Birlikte denize giren Erken ve oğlu, birbirlerine su atarak eğlendi. O keyifli dakikalar objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

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BODRUM ÇIKARMASI

Eski mankenler Özlem Yıldız, Emine Ün ve İlgi Gövsa, Bodrum’da bir araya geldi.

Üç arkadaş önceki gün Azka Otel’in plajındaydı. Birlikte güneşlenip sohbet eden ekip, denize de beraber girdi. (Kamil SÜMER)

KİMONOYA DİKKAT

Selin Şekerci, tatilden bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, çok sayıda beğeni alan o karelerin altına “Kimonolar vardır” diye yazdı.

DOSTLAR TATİLDE

Survivor yarışmasında aşil tendonu parçalanarak sakatlanan başarılı sporcu Merve Aydın, yarışmadan çekilerek Türkiye ye dönmüştü. Aydın, gördüğü tedavi sonucu ayağının üzerine basabilecek kadar iyileştiğinde yakın dostu modacı ve şarkıcı Beste Korkmaz ile birlikte Bodrum tatiline çıktı.

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İki yakın dost, Gündoğan’daki Casa Ja Voi Oteli’nin beach’inde bol bol sosyal medya için fotoğraf çekerek, güzel hava ve güneşin tadını çıkarttı.