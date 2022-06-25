Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

#Ece Erken#Eymen#Özlem Yıldız
Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Haberin Devamı

Eşinin öldürülmesiyle zor günler yaşayan Ece Erken oğluyla çıktığı tatilde görüntülendi.

Oğlum için

Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hem bu acı kayıp hem de sonrasında yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren ünlü sunucu, geçen ay yeni yaşını “Nefesim el verdiğince, oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim” diyerek kutlamıştı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

Çeşme tatili

Ece Erken tatil sezonunu da oğlu Eymen’le birlikte açtı. Çeşme’deki evlerine giden anne-oğul, önceki gün Reges A Luxury Collection Resort & SPA Otel’in plajında görüntülendi. Birlikte denize giren Erken ve oğlu, birbirlerine su atarak eğlendi. O keyifli dakikalar objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Haberin Devamı

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

BODRUM ÇIKARMASI

Eski mankenler Özlem Yıldız, Emine Ün ve İlgi Gövsa, Bodrum’da bir araya geldi.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

Üç arkadaş önceki gün Azka Otel’in plajındaydı. Birlikte güneşlenip sohbet eden ekip, denize de beraber girdi. (Kamil SÜMER)

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

KİMONOYA DİKKAT

Selin Şekerci, tatilden bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde


Oyuncu, çok sayıda beğeni alan o karelerin altına “Kimonolar vardır” diye yazdı.

DOSTLAR TATİLDE

Survivor yarışmasında aşil tendonu parçalanarak sakatlanan başarılı sporcu Merve Aydın, yarışmadan çekilerek Türkiye ye dönmüştü. Aydın, gördüğü tedavi sonucu ayağının üzerine basabilecek kadar iyileştiğinde yakın dostu modacı ve şarkıcı Beste Korkmaz ile birlikte Bodrum tatiline çıktı.

Haberin Devamı

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

İki yakın dost, Gündoğan’daki Casa Ja Voi Oteli’nin beach’inde bol bol sosyal medya için fotoğraf çekerek, güzel hava ve güneşin tadını çıkarttı.

Ece Erken oğlu Eymen ile tatilde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Eymen#Özlem Yıldız

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı