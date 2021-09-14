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Haber Giriş: 14.09.2021 - 18:58 | Son Güncelleme:

Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi

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Ebru Şahin, Cedi Osman'a 'evet' dedi

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin evleniyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.

Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da  Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.

Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...

Ebru Şahin, Cedi Osmana evet dedi


Ebru Şahin, Cedi Osmana evet dedi

  

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Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti
Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti!

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