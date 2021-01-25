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Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Ebru Polat'tan dekolte tepkisi!

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Ebru Polat'tan dekolte tepkisi!
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İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat dekolteli pozuyla kendi markasının ürünlerini tanıttı. Dekoltesiyle ilgili bir kadın takipçiden gelen yorumu gören Polat, "Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yine gündemde. Kendi markasının tanıtımını yapan Ebru Polat dekolteli pozuyla olay oldu. Bir kadın takipçisi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

Ebru Polattan dekolte tepkisi

'Erkeklerden çekiyoruz'
Bu yorumu gören Polat, çileden çıktı. Ünlü şarkıcı takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

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