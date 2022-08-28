Dwayne Johnson'dan Hürriyet'e özel açıklamalar: 20 yıllık hayalim gerçek oldu

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◊ Dwayne Johnson, sizi bugün buraya getiren yolculuğu anlatır mısınız?

- Dwayne Johnson: Black Adam’ın burada olduğunu duydum! (Gülüyor) Bu atmosferi özlemişim. Comic-Con’a gelmeyi seviyorum.



◊ “Black Adam” olmak sizin için ne anlama geliyor?

- Dwayne Johnson: Çok güzel bir his. Bildiğiniz gibi Black Adam’ınki uzun bir yolculuk oldu. Black Adam’ı ilerletmek için tutkudan, kararlılıktan ve cesaretten beslenen biri gerekiyordu... Bir rüyanın gerçekleştiğini söylemeliyim. 20 yıl önce bu işe ilk başladığımda kurduğum hayal, benim için gerçekleşmiş oldu.



◊ O rüyayı biz de 21 Ekim’de beyazperdede izleyeceğiz...

- Dwayne Johnson: Umarım beğenirsiniz. Bugün burada olmak, Black Adam’ın havada süzülmesini ve şimşekler savurmasını izlemek... Arkadaşlar bu gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi. Bütün bu sevgi ve destek için hepinize çok teşekkür ederim.

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ÜZERİMDE BÜYÜK BASKI HİSSETTİM



◊ Jaume, siz Dwayne Johnson ile daha önce başka projelerde de çalışmıştınız. Kendisi bu projenin uzun yıllardır hayalini kurduğunu söylüyor. Üzerinizde bir baskı hissettiniz mi filmi çekerken?

- Jaume Collet-Serra: Bunun büyük bir tutku olduğunu biliyordum. Bu proje uzun yıllardır bizi heyecanlandırıyordu. Açıkçası üzerimde çok büyük bir baskı hissettim. Ama beni bu projeye en çok çeken, Dwayne ile bir kez daha çalışacak olmamdı. Ve tabii Black Adam karakteri. Çok sıra dışı bir hikâyesi var. Kendi adalet ve ahlak anlayışlarıyla hareket eden gri alandaki karakterleri severim.



◊ O karakterlere başka bir örnek daha verebilir misiniz?

- Jaume Collet-Serra: Örneğin Dirty Harry karakteri. Sistem bozulduğunda ve yozlaştığında, masumları koruyamadığınızda birine ihtiyaç duyarsınız. Sistemi bozar ve insanlar için alışılmadık olanı yapar. Black Adam da öyle bir karakter.

GERÇEKTEN ÇOKSABIRSIZLANIYORUM

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- Jaume Collet-Serra: Öncelikle meydan okuma var bu filmde. Ayrıca çok fazla duygusallık, ve aile duygusu... Bunların Dwayne için değerli olduğunu biliyorum.- Jaume Collet-Serra: Bir film yapımcısı olarak zaten her zaman meydan okumanız gerekiyor. Özellikle bu filmler çok zorlu. Bir yandan teknoloji gelişiyor ve dünyanın en iyi ekibiyle daha önce hiç yapılmamış şeyleri yapmak için çalışıyorsunuz. İşimizi insanların aklını başından alacak şekilde yapmak istiyoruz.- Dwayne Johnson: İki kişi arasındaki kimyanın uyuşması çok önemlidir. Jaume sadece üretken değil, aynı zamanda kimya açısından da mükemmel bir yönetmen. Arkadaşlar, yaptığımız filmi izlemeniz için gerçekten çok sabırsızlanıyorum.

HERKES AYNI TUTKUYA SAHİP

Dwayne Johnson: Bu insanların sette ilk kez tam kostümle yürüdüğü anı hatırlıyorum. Aldis Hodge, “Hawkman”i oynamak için doğmuş. Noah Centineo, Atom Smasher olmak için doğmuş... Onları izlemek benim için gurur verici bir andı. Seslerinde o tutkuyu duydum. Ekipteki herkes aynı tutkuya sahip. Ve bence bu, DC Evreni’nde yeni bir çağ başlatabileceğimiz anlamına geliyor. Belki de o evrende işleri biraz bozmanın zamanı gelmiştir! (Gülüyor)

HAWKMAN’İ CANLANDIRMAK BÜYÜK BİR ONUR VE AYRICALIK

◊ Aldis Hodge, siz Hawkman (Carter Hall) rolündesiniz. Çok fazla hayranı olan bu karakteri beyazperdeye taşımak nasıl bir duygu?

- Aldis Hodge: Vahşi, canavar ve müthiş bir savaşçı... Onu canlandırmak çok büyük bir onur ve ayrıcalık. Kariyerime dair en büyük hayallerimden biriydi bu. Hawkman’ın kim olduğu, Carter Hall’un kim olduğu, neler yaşadığı benim için çokşaşırtıcı. Ben de onun bir hayranıyım. Bu dünyayı çok seviyorum. Enerjiyi seviyorum. Böyle fantastik filmler, benim için tamamen farklı bir deneyim.



◊ Quintessa Swindell, bu film sizin için nasıl bir deneyim oldu?

- Quintessa Swindell: Aklımı başımdan aldı! Bu evrenin bir parçası olma fırsatı benim için çok özeldi. Jaume ile tanışacağım için inanılmaz heyecanlıydım.

Jaume, ilk toplantıda konuşurken Adalet Birliği’ne çok genç bir taraf getirmek istediğini söylemişti. Ve toplantımızdan biliyordum ki; hayatımın en büyük, en eğlenceli, en müthiş deneyimi olacaktı. Öyle de oldu. Bunu sizin de görmeniz için sabırsızlanıyorum.



◊ Peki canlandırdığınız Cyclone karakteri ile Atom Smasher arasındaki enerjiden de bahseder misiniz?

- Quintessa Swindell: Noah (Centineo), Atom Smasher rolünde mükemmeldi. Filmde ikimiz de çok genciz, gençliğimizi deneyimliyor ve insan olarak kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Ve sonra enerjimizi, güçlerimizi nerede kullanacağımıza, onlarla nasıl daha fazla özdeşleşebileceğimize karar vermemiz gerekiyor. Bu başlı başına bir yolculuk. Cyclone karakterini oynamak, dürüst olmak gerekirse hayatımın şu ana kadarki en büyük gururu.

Karakter çok eşsiz. Bu deneyimi Noah ile paylaşmak da büyük bir onur. Bunun için teşekkürler Jaume. Herkese teşekkürler.

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DÖVÜŞÜ BLACK ADAM MI KAZANIR, SÜPERMEN Mİ?

* Dwayne, bir dövüş olsa kim kazanır, Black Adam mı, Süpermen mi?

- Dwayne Johnson: Hepimiz bu mitolojinin derinliklerindeyiz ve Black Adam ile Süpermen arasındaki dövüşte kimin kazanacağı asırlık bir soru. Sanırım her şey Süpermen’i kimin oynadığına bağlı! (Gülüyor) Sadece bunu söyleyeceğim.