Düğün bitti, gerçek hayat başladı... Birbirinize ne güzel bakıyorsunuz öyle!

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Ama aradan yıllar yıllar geçti. Belli ki zaten hiç ayrılmamış olan yolları bu kez başka türlü kesişti.

İkisi de artık birer yetişkindi. İşte o zaman birbirlerine farklı bir gözle bakmaya başladılar. Eros'un okları onları kalplerinden vurmuştu bu kez.

Geçen yılın sonunda ilk adım atıldı ve nişanlandılar. Bu yılın ilk ayında da günlerce süren ve bütün dünyanın meraklı gözlerle izlediği bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Düğün bitti, çeşit çeşit gelinlik ve damatlıklar dolaba asıldı. İkisi de günlük kıyafetlerine döndü.

İşte o anlardan birinde çekilen bir fotoğrafları da görenlere "Gelinlik ve damatlık içinde farklı görünüyorlardı. Oysa ikisi de ne kadar gençmiş dedirtti."

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DÜĞÜNLERİ 10 GÜN SÜRDÜ

Bu öykülerini anlattığımız genç çift, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğullarından biri olan Prens Abdul Mateen ile ocak ayında evlendiği Anisha Rosnah.

32 yaşındaki Prens ile 29 yaşındaki karısı Anisha, düğünden sonra normal hayatlarına döndüler.

Yıllardır bir sosyal medya fenomeni olarak tanınan Prens Abdul Mateen, bu konudaki alışkanlığını düğünden sonra da bırakmadı.

Artık eskisi gibi gösterişli yaşamından; gittiği lüks yerlerden kareler paylaşmasa da karısı Anisha ile birlikte çekilen pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfasında.

Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi. Karısıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını siyah- beyaz olarak paylaştı. Onun bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi

DÜĞÜN BİTTİ ROMANTİZM BAŞLADI

Takipçileri onların birbirlerine sevgi dolu bakışlarını ve sergiledikleri romantizmi çok beğendiklerini belirtti.

Hatta bazıları özellikle de gelin Anisha'nın düğünün kimi bölümlerinde yerel giysilerle kimi bölümlerinde de çeşit çeşit gelinlikler içinde, makyajlı olarak yaşından daha büyük göründüğünü ileri sürdü. Anisha'nın doğal haliyle çok daha genç bir görünümü olduğunu savundu bu takipçiler.

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Brunei Sultanı'nın en küçük oğlu olan Abdul Mateen ile Anisha Rosnah , bu yılın ocak ayında 10 gün süren bir törenle evlendi. Önce dini, sonra geleneksel en sonda konukların onuruna bir akşam yemeğinin verildiği bir dizi nikah kıyıldı.Anisha'nın dedesinin Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'nın danışmanlarından Pehin Dato Isa'nın torunu olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda Prens ile Anisha'nın erkek kardeşinin de yakın arkadaş olduğu konuşuluyor.Bu arada Abdul Mateen'in düğün sürerken yaptığı bir Instagram paylaşımı da gelin ile damadın çocukluk yıllarından beri tanıştığını gözler önüne serdi.

Damat Abdul Mateen, ikisinin çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf paylaştı. O karede Abdul Mateen küçük bir çocukken görülüyor. Yanında ise elinde biberonuyla ocak ayında evlendiği karısı Anisha görülüyor.

Gözden Kaçmasın Çocukluk yıllarında tanışmışlardı... Masal gibi bir düğünle evlendiler Haberi görüntüle

Anisha da Abdul Mateen de tören boyunca çeşit çeşit giyindi.





10 gün süren düğünün bazı bölümlerinde geleneksel kıyafetler de giydi gelin Anisha.





Genç çiftin nişanı geçen yılın ekim ayında duyuruldu.