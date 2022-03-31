Düğün bu yaz olacak! Gelinlik provası yapacağım...

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Gelinlik provası yapacağım

Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı Thor Saevarsson önceki akşam Bebek Lucca’nın çıkışında soruları cevapladı. Deniz, yeni bir proje için saçlarını yine değiştirdiğini söyledi:

“Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Pazar günü yeni projenin çekimleri başlıyor.” Oyuncu, “Düğün tarihiniz belli oldu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım.” (Deniz BOY)

Sessiz âşıklar

Umut Evirgen önceki gün sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evindeydi.

Akşam saatlerinde evden birlikte çıkan ikili, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendi araçlarına binen ikili, soruları yanıtsız bıraktı ve farklı taraflara doğru gitti. Deniz BOY

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Espriyi bir kadın yapsaydı

İrem Derici önceki gün Bebek’teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Derici, Will Smith’in tokat atması hakkında şunları söyledi: “Destek olanlara ‘gidin bir su için, yüzünüzü yıkayın’ demek istiyorum. Espriyi bir kadın yapsaydı ve Will Smith kadını tokatlasaydı o zaman görürdüm... Lütfen, cinsiyetçilik yapmayalım.” Şarkıcı, “Tokatı atan sevgiliniz Cem Belevi olsaydı tepkiniz ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O karıncaya bile kıyamaz. Cem, dünyanın en tatlı adamı.” (Behlül AYDIN)

Türkiye’de bir ilk

Ezel Akay’ın yönettiği, Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın rol aldığı “Osman Sekiz”in galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı. Oyuncularıyla objektif karşısına geçen Ezel Akay film için şöyle dedi:

“Agorafobi hastası bir adam ile aynı konakta yaşadığı canavarların hikayesini beyazperdeye taşıdık. Türkiye’de ilk defa bir türü denedik. Güzel

bir deneme oldu.” Deniz BOY

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