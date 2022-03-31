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Düğün bu yaz olacak! Gelinlik provası yapacağım...

#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Serenay Sarıkaya
Düğün bu yaz olacak Gelinlik provası yapacağım...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Gelinlik provası yapacağım

Dilan Çiçek Deniz ve nişanlısı Thor Saevarsson önceki akşam Bebek Lucca’nın çıkışında soruları cevapladı. Deniz, yeni bir proje için saçlarını yine değiştirdiğini söyledi:

“Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Pazar günü yeni projenin çekimleri başlıyor.” Oyuncu, “Düğün tarihiniz belli oldu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım.” (Deniz BOY)

Düğün bu yaz olacak Gelinlik provası yapacağım...

Sessiz âşıklar

Umut Evirgen önceki gün sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evindeydi.

Akşam saatlerinde evden birlikte çıkan ikili, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendi araçlarına binen ikili, soruları yanıtsız bıraktı ve farklı taraflara doğru gitti. Deniz BOY

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Düğün bu yaz olacak Gelinlik provası yapacağım...

Espriyi bir kadın yapsaydı

İrem Derici önceki gün Bebek’teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Derici, Will Smith’in tokat atması hakkında şunları söyledi: “Destek olanlara ‘gidin bir su için, yüzünüzü yıkayın’ demek istiyorum. Espriyi bir kadın yapsaydı ve Will Smith kadını tokatlasaydı o zaman görürdüm... Lütfen, cinsiyetçilik yapmayalım.” Şarkıcı, “Tokatı atan sevgiliniz Cem Belevi olsaydı tepkiniz ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O karıncaya bile kıyamaz. Cem, dünyanın en tatlı adamı.” (Behlül AYDIN)

Düğün bu yaz olacak Gelinlik provası yapacağım...

Türkiye’de bir ilk

Ezel Akay’ın yönettiği, Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın rol aldığı “Osman Sekiz”in galası önceki akşam Kanyon’da yapıldı. Oyuncularıyla objektif karşısına geçen Ezel Akay film için şöyle dedi:

“Agorafobi hastası bir adam ile aynı konakta yaşadığı canavarların hikayesini beyazperdeye taşıdık. Türkiye’de ilk defa bir türü denedik. Güzel
bir deneme oldu.” Deniz BOY

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Düğün bu yaz olacak Gelinlik provası yapacağım...

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#Dilan Çiçek Deniz#Thor Saevarsson#Serenay Sarıkaya

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