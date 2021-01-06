İki sevgilinin sivilce operasyonu

Biri müzik dünyasının diğeri podyumların genç yeteneklerinden. Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan ikili yeni yıl tatili için de Meksika'nın Tulum kentine gitti. Onların aşk dolu tatil anları da objektiflere böyle yansıdı. OKUMA SAATİ

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin kendileri gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan erkek kardeşleri Anwar sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile birlikte Meksika tatilini sürdürüyor. Lipa ve Hadid, önceki gün de plajda güneşlenirken görüntülendi. SİVİLCE OPERASYONU

Dua Lipa ve Anwar Hadid, uzun süre kitap okudular. Hadid bir ara cep telefonuyla ilgilendi sonra okumaya geri döndü. İki sevgili bir ara da birbirlerinin yüzündeki sivilcelerle ilgilendi. Sonra da bir süre sohbet etti. YENİ YIL TATİLİ

21 yaşındaki Anwar Hadid ile 25 yaşındaki Dua Lipa, Noel'i ABD'de birlikte kutladı. Daha sonra da Covid 19 seyahat kısıtlamaları altında Meksika'ya geçti. Genç çift ve arkadaşları uçakla yaptıkları bu yolculuk sırasında bazı sağlık kontrollerinden geçti. ABD'DEN MEKSİKA'YA GEÇTİLER

Genç kuşağın öne çıkan şarkıcılarından biri olan Dua Lipa ile tıpkı ablaları Gigi ve Bella Hadid gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Anwar Hadid, 2019 yılından bu yana birlikte. Dua Lipa, Hadid'in ailesi tarafından da kabul gördü. Noel kutlamaları sırasında da genç şarkıcı Lipa, Anwar Hadid'in annesi Yolanda'nın çiftliğinde Gigi, sevgilisi Zayn Malik, diğer ablası Bella ve babaları Mohamad Hadid ile birlikteydi. Genç çift daha sonra yeni yılı karşılamak için Meksika'ya geçti. ABLALARI GİBİ MODEL OLDU

Anwar Hadid, Filistin asıllı emlak zengini Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocukları. Çiftin, Gigi ve Bella adında iki kızı daha bulunuyor. Moda dünyasında isim yapan iki kız kardeşin ardından küçük kardeşleri Anwar da modelliği meslek edindi. Anwar Hadid de tıpkı eski bir model olan annesi Yolanda ve ablaları Gigi ile Bella gibi model olarak kariyer yapmaya başladı. Genç Hadid önemli moda haftalarında önde gelen tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkıyor. KOSOVA DOĞUMLU

Dua Lipa, 2017 yılında dijital müzik platformunda Beyonce, Ariana Grande, Adele gibi ünlüleri geride bırakıp en çok dinlenen şarkıcı oldu. Lipa'nın kendi adını taşıyan albümü bu platformda 2 buçuk milyar dinleme sayısına ulaştı. Kosova doğumlu olan Dua Lipa, akademisyen bir ailenin kızı. Lipa henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. Kariyeri ise yine internetteki bir müzik paylaşım platformuna şarkılarını yüklemesi sayesinde oldu. Onu keşfeden ise Lana Del Rey'in menajeri Ben Mawson oldu.