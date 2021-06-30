Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar gözaltına alındı - Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında bilgiler…
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu dehşet saçtı. Yaşanan kavga sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı. Olaylı gecenin ardından Ayşegül Çınar ve eski sevgilisine ilişkin araştırmalar başladı. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? İşte Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu hakkında bilgiler…
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.
Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.
7 Mart 2021 tarihinde Beşiktaş’ta polis uygulama noktasında aracında uyuşturucu madde bulunduran ünlü oyuncu gözaltına alınmıştı. Otomobilinde bulunan uyuşturucunun ise sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından aracına koyulduğunu iddia etmişti.