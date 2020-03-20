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Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Deniz Akkaya Robocop gibi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Deniz Akkaya Robocop gibi
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Deniz Akkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı.

Kıyafet ve aksesuvarlarıyla bir robotu anımsatan ünlü manken, açık havada spor yaparken kimseye temas etmemeye özen gösterdiğini söyledi:

“Kızımla eve kapandık. Sadece arada bir sahile inip yürüyüş yapıyorum. Dışarıdayken de kimseye temas etmiyorum. Bu konuda yanlış bilgi vermek tehlikeli. ‘Bana buluşmaz’ diye bir şey de yok, dünya starlarında bile çıkıyor.”

Deniz Akkaya Robocop gibi


 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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