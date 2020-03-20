Deniz Akkaya Robocop gibi

Kıyafet ve aksesuvarlarıyla bir robotu anımsatan ünlü manken, açık havada spor yaparken kimseye temas etmemeye özen gösterdiğini söyledi:

“Kızımla eve kapandık. Sadece arada bir sahile inip yürüyüş yapıyorum. Dışarıdayken de kimseye temas etmiyorum. Bu konuda yanlış bilgi vermek tehlikeli. ‘Bana buluşmaz’ diye bir şey de yok, dünya starlarında bile çıkıyor.”









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