Deniz Akkaya neden hapis cezası aldı? Selin Ciğerci- Deniz Akkaya olayının geçmişi

Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etmişti.



"İKİ ELİM YAKANDADIR"



“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürmüştü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söylemişti.



SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN



Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?” zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi. Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, ünlü mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.

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