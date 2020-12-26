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Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?

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Demet Akalın'ın tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı?
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Şarkıcı Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen ünlü bir sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyince ortalık karıştı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış" yorumunu gören Demet Akalın'ın cevabı, sosyal medyada yine olay oldu.

İddiaya göre geçtiğimiz pazar, İbo Show'un yılbaşı çekimi için gelen Bülent Ersoy, çekime dört bavul kıyafet ve ayakkabı ile geldi.

Demet Akalının tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı

Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın ise kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı öne sürüldü.

Hatta İbo Show'a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Demet Akalın çok sinirlenip, stüdyoyu ayağa kaldırdığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Nereden anlamış" yorumunu gören, Demet Akalın'ın cevabı sosyal medyada yine olay oldu.

"O KLOZETİ ÖYLE BIRAKMAZ"
Akalın, "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

Demet Akalının tuvaletini hangi ünlü kirli bıraktı

Demet ile Alişan'ın sabah programını sunduğu stüdyoda aynı zamanda İbo Show da çekiliyor.

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