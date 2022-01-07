Demet Akalın: Çok çirkinim, bu halde çekmeyin

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'BOYUN FITIĞI OLDUM'

Demet Akalın önceki gün Fulya’da bulunan Emar Görüntüleme Merkezi’ndeydi. Sabahın erken saatlerinde geldiği sağlık merkezinden çıkarken objektife yansıyan şarkıcı, “Çok çirkinim, bu halde çekmeyin” diyerek muhabirlere takıldı. Sağlık durumu sorulunca “Sağa sola dönemiyorum, boyun fıtığı oldum” diyen Akalın, kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

Set sürprizi

Koronavirüse yakalanan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, karantina süreçlerini tamamlayıp rol aldıkları dizilerin setlerine döndü.

Pınar Deniz önceki gün başrolünde oynadığı “Yargı” dizisinin çekimleri için Emirgan’daydı. Yiğit Kirazcı, kendi setinden bulduğu ilk fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alarak ona sürpriz yaptı. İkili, mola sırasında beraber öğle yemeği yedi. Deniz, yemek sonrası sevgilisini öperek uğurladı. (Deniz BOY)

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Stilini konuşturdu



Giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Arkadaşıyla alışverişe çıktığını belirten Özilhan, sokak stiliyle beğeni topladı. Kendisine yöneltilen soruları geri çeviren Özilhan’ın elindeki morluk dikkatten kaçmadı. ◊ Behlül AYDIN

Bestemsu Özdemir: Sevgilimle çok mutluyum

Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Arkadaşı Ramazan Çelik’in sahibi olduğu Ramona ayakkabı mağazasını ziyaret eden Özdemir, yeni sezon ürünlerini inceledi. Yeni yıla yeni bir ilişkiyle giren oyuncu, “Sevgilimin adı Türker. Mutluyum, sakladığım hiçbir şey yok” dedi. Yeni proje görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Özdemir, bir dönem açtığı mekanın sorulması üzerine ise, “O bilmediğim bir işti. Şimdi bildiğim işi yapıyorum. Sütten ağzım yandı. Herkes bildiği işi yapmalı” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

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Aşı macerası

Geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla’yı kucağına alan Cemre Kemer, kızını bebeklik aşıları için hastaneye götürdü. Aşı olduktan sonra aracın içinde Karla ile birlikte verdiği pozu Instagram’da da paylaşan Kemer, “Şaklabanlık filan sökmüyor, ağladı” notunu düştü.





Ezgi Eyüboğlu: Herkesin bir sürü yüzü var

EZGİ Eyüboğlu, Women’s Shine dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj veren oyuncu, “Sosyal medyanın gerçeklikten uzak bir yönü olduğunu düşünüyor musun?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Sadece sosyal medyada değil hayatın kendi akışında da herkesin bir sürü yüzü var, yansıttıkları var, sakladıkları var, sırları var, dürüst olduğu ve olmadığı konular var... Sosyal medya da hayatın bir izdüşümü bence. Orada da herkes bir kimlik yaratıyor kendine, hayatın içinde olduğu gibi.”

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Eyüboğlu’na “Hayatını tamamen değiştirme şansı verilse neyi değiştirirdin?” sorusu da yöneltildi. Oyuncunun yanıtı şöyle oldu: “Geriye dönsem, farklı yapacağım şeyler olurdu. Bazı şeyleri tecrübe etmeden öğrenemiyorsun ama genel olarak şu ana kadar güzel bir hayatım oldu, çok şikâyet edemem. Büyük pişmanlıklarım yok.”

Berrak Tüzünataç: Herkesin bir hikayesi var

Berrak Tüzünataç önceki gün Bebek sahilindeydi. Ticarete atılan oyuncu, sorular üzerine “Mayo ve takı tasarımı yapmaya devam ediyorum. Tekstil işine de giriyorum. Oyunculuk da yapacağım, her şeyi yapacağım!” dedi.

Tüzünataç, “Devam eden projeler arasında beğendiğiniz var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Psikolojik derinliği olan işlerin herkeste bir karşılığı olduğunun farkındayım. Bu sayede insanlar birbirlerini yargılamayı bırakır ve herkesin bir hikayesi olduğunu anlar diye umuyorum.” (Deniz BOY)

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