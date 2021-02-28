Demet Akalın: Çılgın Sedat’ın haciz borçlarını biz kapatıyoruz

Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat’a destek vereceğini duyurdu. 2018 yılında eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen Akalın, şu açıklamayı yaptı: “Evime haciz geldiğinde iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece birkaç arkadaşım vardı. O durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. O haciz borcu bende. Biz Alişan’la senin bütün evinin eşyalarını alacağız.”

NE OLMUŞTU?

Her şeyimi kaybettim

Beylikdüzü’nde şarkıcı Çılgın Sedat’ın ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Yangın haberini duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı “Hiçbir şeyim kalmamış” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. Ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.