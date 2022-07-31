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Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu'dan samimi açıklamalar! 'Beklenti rahatsız ediyor'

#Deren Talu#Derin Talu#Defne Samyeli
Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Taludan samimi açıklamalar Beklenti rahatsız ediyor

Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu, Alem dergisi için birlikte objektif karşısına geçti. İki kardeş, ünlü bir annenin çocuğu olmanın hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı.

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ANNEM YOL GÖSTERİYOR

Deren Talu: “Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum.”

Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Taludan samimi açıklamalar Beklenti rahatsız ediyor

Derin Talu- Deren Talu

BEKLENTİ RAHATSIZ EDİYOR

Derin Talu: “Beni en rahatsız eden kısım, göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti. Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm.”

SERGİ AÇMAK İSTİYORUM

Resim sanatıyla ilgilenen Derin Talu, sergi açma hayali kuruyor: “3-4 yaşımdan beri resim çiziyorum. Hiç eğitim almadım. Resim çizmenin öğretilebilecek ya da öğrenilebilecek bir sanat dalı olduğunu düşünmüyorum. Bir gün sergi açmayı çok istiyorum.”

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O yorumlara başlarda bozuluyordum
#DEFNE SAMYELİ#EREN TALU
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#Deren Talu#Derin Talu#Defne Samyeli

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