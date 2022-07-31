Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu'dan samimi açıklamalar! 'Beklenti rahatsız ediyor'

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ANNEM YOL GÖSTERİYOR

Deren Talu: “Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum.”

BEKLENTİ RAHATSIZ EDİYOR

Derin Talu: “Beni en rahatsız eden kısım, göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti. Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm.”

SERGİ AÇMAK İSTİYORUM

Resim sanatıyla ilgilenen Derin Talu, sergi açma hayali kuruyor: “3-4 yaşımdan beri resim çiziyorum. Hiç eğitim almadım. Resim çizmenin öğretilebilecek ya da öğrenilebilecek bir sanat dalı olduğunu düşünmüyorum. Bir gün sergi açmayı çok istiyorum.”