Defne Samyeli’nin kızı Derin gecelerde!

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Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz aylarda 18 yaşını doldurmuş ve gece hayatında sıkça görülür olmuştu. Talu, önceki gece yine gecelerin tozunu attırdı. Bebek Lucca’dan çıkan Talu, Bebek Otel’e geçerek, eğlenceye burada devam etti. (Sayit DURMAZ)

Bu soruyu beğenmedik

Merve Boluğur ve sevgilisi Erkan Şen önceki akşam Akaretler’deki Daze adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Boluğur, müzik çalışmaları yaptığını söyledi: “Bazen ormana gidiyorum, sözler yazıyorum. Kendime ait bir şarkıyı seslendirmek istiyorum.”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, gazetecilerin “Erkan Bey sosyal medya paylaşımlarınızı kıskanıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu soruyu beğenmedik.” (Sayit DURMAZ)

O kediye Kubi adını Alina koydu

Oyuncu Kubilay Aka önceki gün Galataport’ta görüntülendi. Yeni yıl için alışveriş yapan oyuncu, ekranlara döneceğini söyledi. Aka, oyuncu arkadaşı Alina Boz’un sette sahiplendiği kediye Kubi lakabını takması hakkında şunları söyledi: “Alina ve ben hayvanlara karşı çok hassasız. Yolda yaralı hayvan görünce hemen bakarız. Geçenlerde Alina sahiplendiği kediye Kubi adını koydu.” (Deniz BOY)

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Ece ile görüntülü konuşuyorum

Sinan Akçıl önceki akşam İstinye Park’ta telefon görüşmesi yaparken görüntülendi. Akçıl, “Ece Seçkin ile görüntülü konuşuyorum. Siz de bir merhaba deyin Ece’ye. İkimizinde programı yoğun, onun için telefondan anca görüşebiliyoruz” dedi. Sinan Akçıl ayrıca Azerbaycan’da yılbaşında sahne alan tek Türk olduğunu belirtti.

Can’ı çekmeyin

Oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci önceki gün İstinye Park’ta oğulları Can ile alışveriş yaptı. Çift, fotoğrafları çekilirken “Sizden ricamız Can’ı çekmeyin” dedi.

Gerçekten mutlu olduğum bir gün

Instagram’da “2021’de gerçekten mutlu olduğun bir gün” etiketiyle binlerce fotoğraf paylaşıldı, modacı Zeynep Mayruk da akıma bu fotoğrafla dahil oldu. Mayruk, bir süredir ilişki yaşadığı oyuncu Tolga Sarıtaş’la yaz aylarında çektirdiği kareyi sayfasının ‘hikaye’ kısmında yayınladı.