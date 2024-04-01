Bu para aileme feda olsun... LÃ¼ks hayat, ah ne rahat Gelin- kaynananÄ±n arasÄ±ndan su sÄ±zmaz oldu

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Â Ä°ÅŸte ortak servetleri milyonlarca dolarÄ± bulan bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, ÅŸimdi de parayla satÄ±n alabildikleri "lÃ¼kslerden" biriyle konuÅŸuluyor.

Bu kez bir ev ya da otomobil deÄŸil gÃ¶steriÅŸli bir yat sÃ¶z konusu olan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, daha Ã¶nce kullandÄ±klarÄ± "mÃ¼tevazÄ±" yatÄ± bir deÄŸil belki birkaÃ§ model yÃ¼kseltip daha gÃ¶steriÅŸlisini ve elbette daha pahalÄ±sÄ±nÄ± aldÄ±.

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, David ve Victoria Beckham.

Ortak servetleri 514 milyon dolar olan Beckham Ã§ifti, son bir haftadÄ±r Miami'de tatilin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Zaten lÃ¼ks bir yatlarÄ± olan Beckham Ã§ifti daha fazla para Ã¶deyip daha bÃ¼yÃ¼k ve daha pahalÄ± bir tanesini satÄ±n aldÄ±.

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Ãœstelik onlara evlendikten sonra bir ara gerilim yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn ile gelinleri Nicola Peltz Beckham da eÅŸlik ediyor.

Beckham ailesinin bu kadar Ã§ok konuÅŸuluyor olmasÄ±nÄ±n tek nedeni Brooklyn ve gelinleri Nicola ile aralarÄ±nÄ± dÃ¼zeltmeleri ve Miami'de birlikte vakit geÃ§irmeleri deÄŸil.

Ailenin toplanÄ±p vakit geÃ§irdiÄŸi yer. Yani gÃ¶renlerin kocaman aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ gÃ¶zlerle baktÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks yatlarÄ±!

DAHA GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R YAT ALDILAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa David ve Victoria Beckham'Ä±n sahip olduÄŸu ilk yat deÄŸil bu. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin daha Ã¶nce de bir yatÄ± vardÄ±.

Riva'90 Argo tipi bu yatÄ±n deÄŸerinin ortalama 5 milyon dolar olduÄŸu konuÅŸuluyordu. Beckham sÃ¶z konusu yatÄ± 2022 yÄ±lÄ±nda satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

Ama ailenin geÃ§en hafta Miami aÃ§Ä±klarÄ±nda sefasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yat eskisinden daha bÃ¼yÃ¼k ve daha gÃ¶steriÅŸti. Tabii fiyatÄ± da daha pahalÄ±.

Riva 130 Bellissima modeli bu yatÄ±n deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 16 milyon dolar olduÄŸu konuÅŸuluyor.

Beckham ailesinin yeni yatÄ± 40 metreye yakÄ±n uzunlukta. YÃ¼ksekliÄŸi ise yaklaÅŸÄ±k 39 metre. Yeni yat, Ä°talya'da La Spezia tersanesinde inÅŸa edildi.

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AÄ°LE KUTLAMASI

Ã‡iftin sahip olduÄŸu eski yattan daha bÃ¼yÃ¼k olan bu yatta beÅŸ tane suitin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da da kamara bulunuyor.

Yani bir baÅŸka deyiÅŸle yat 4 Ã§ocuk ve bir gelin sahibi Beckham ailesiyle konuklarÄ±na rahatÃ§a ev sahipliÄŸi yapacak tÃ¼rden.

David ve Victoria Beckham'Ä±n yeni yatÄ± "Seven" (Yedi) adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Bu da aile iÃ§in anlamlÄ± bir seÃ§im. Bu rakam David'in top koÅŸturduÄŸu futbol sahalarÄ±nda giydiÄŸi formanÄ±n sÄ±rt numarasÄ±. AynÄ± zamanda Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± Harper'Ä±n da ikinci adÄ±.

Beckham ailesi, dÃ¼n de Paskalya kutlamasÄ±nÄ± bu yeni lÃ¼ks yatlarÄ±nda yaptÄ±.

YENÄ° YATIN KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARDILARÂ

Biz yine dÃ¶nelim geÃ§en hafta bu yeni lÃ¼ks yatla Miami aÃ§Ä±klarÄ±nda keyif yapan Beckham ailesine

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David ve Victoria Beckham'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 25 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn karÄ±sÄ± Nicola, Romeo, Cruz ve Harper yeni yatÄ±n keyfini hep birlikte Ã§Ä±kardÄ±lar. Aile bir tekneyle yata ulaÅŸtÄ±ktan sonra mavi sulara aÃ§Ä±ldÄ±.

Bu arada tÃ¼m aile Ã¼yelerinin gÃ¼neÅŸten korunmak iÃ§in hem gÃ¶lgede oturdu hem de giysilerini Ã§Ä±karmadÄ±.

Beckham ailesi 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana vakitlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Miami'de geÃ§iriyor. Bunun nedeni de David'in Inter Miami futbol takÄ±mÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne sahip olmasÄ±.

Bu arada takÄ±mda dÃ¼nyanÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olan Lionel Messi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± not dÃ¼ÅŸelim.

Beckham Ã§ifti, iÅŸleri nedeniyle bulunduklarÄ± Miami'den ayrÄ±lÄ±p ana vatanlarÄ± olan Ä°ngiltere'ye gidiyorlar.

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Bir dÃ¶nem aralarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu konuÅŸulan Victoria Beckham ve gelini Nicola, yaptÄ±klarÄ± dansÄ± da ssoyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Victoria ve Nicola'nÄ±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekti.



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