Ä°ki dÃ¼ÄŸÃ¼n arasÄ±ndaki sayÄ±sÄ±z fark...AynÄ± korkunÃ§ kumaÅŸtan kÄ±yafet giymiÅŸti

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BABASININ KUCAÄžINDAKÄ° O BEBEK BÃœYÃœDÃœ VE EVLENÄ°YOR

O dÃ¼ÄŸÃ¼nde onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayan biri daha vardÄ±. Anne ve babasÄ±yla aynÄ± renkte giyinmiÅŸ olan birkaÃ§ aylÄ±k oÄŸullarÄ±. Ä°ÅŸte ÅŸimdi o Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve bu hafta sonu kendisi damat olup hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla evlenmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Bir baÅŸka deyiÅŸle 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda, abartÄ±lÄ± ve gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde evlenen o Ã§ift, ÅŸimdi dÃ¼nya sosyetesinin hazÄ±r bulunacaÄŸÄ± ÅŸÄ±k bir tÃ¶renle kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde kucaklarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ± evlendirecek.

SABIRLA BEKLEDÄ°LER

KolaylÄ±kla tahmin edileceÄŸi gibiÂ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, David ve Victoria Beckham. MÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶recekleri kiÅŸi ise 23 yaÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ±, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± Brooklyn. GenÃ§ Beckham, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu oyuncu ve model Nicola Anne Peltz ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Peltz'in ailesinin Florida, Palm Beach'teki milyon dolarlÄ±k malikanesinde bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸecek tÃ¶ren iÃ§in genÃ§ Ã§ift, uzun sayÄ±labilecek bir sÃ¼re bekledi.Â 2020'de niÅŸanlanan Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini ertelemek zorunda kaldÄ±. Åžimdi ise onlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k gÃ¼n geldi Ã§attÄ±.

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Ä°KÄ° DÃœÄžÃœN ARASINDAKÄ° FARK

Peki Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ nasÄ±l olacak?Â Ä°ki gencin hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtireceÄŸi tÃ¶ren Ã§oktan "yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak nitelenmeye baÅŸladÄ± bile. Hem Ä°ngiltere'nin hem de ABD'nin kalburÃ¼stÃ¼ kiÅŸileri tÃ¶rene konuk olarak katÄ±lacak. Hafta sonu sÃ¼recek olan kutlamalarÄ±n bazÄ± kurallarÄ± da var. KoronavirÃ¼s testi yaptÄ±rÄ±p negatif sonuÃ§ almak ve tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda cep telefonlarÄ±na el bile sÃ¼rmemek gibi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n yayÄ±n haklarÄ± Vogue dergisine satÄ±ldÄ±. Bu noktada Brooklyn'in anne ve babasÄ±nÄ±n da dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renlerinin yayÄ±n hakkÄ±nÄ± OK! dergisine sattÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ã–zetle dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n daha gerÃ§ekleÅŸmeden manÅŸetlere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ± David ve Victoria'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle bir ortak nokta. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re sadece o kadar... Bir bakalÄ±m 1999'da, Ä°rlanda'daki bir ÅŸatoda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶steriÅŸli ve gelin ile damadÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gÃ¶re abartÄ±lÄ± hatta biraz da rÃ¼kÃ¼ÅŸ kÄ±yafetler giydiÄŸi o dÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana neler deÄŸiÅŸti? Ya da nelerin deÄŸiÅŸmesi beklenebilir?Â

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'AYNI KORKUNÃ‡ KUMAÅžTAN'

David ve Victoria Beckham, 4 Temmuz 1999'da Ä°rlanda, Dublin'deki Luttrellstown Åžatosu'nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler. DÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ift iki farklÄ± kÄ±yafet giydi. Ä°lki mor renkliydi. David Beckham iki renk boyalÄ± saÃ§larÄ±nÄ± geriye taramÄ±ÅŸtÄ±. Mor ceketinin iÃ§ine giydiÄŸi mor gÃ¶mleÄŸinin yakasÄ± aÃ§Ä±ktÄ±. Victoria Beckham ya da o gÃ¼n deÄŸiÅŸen adÄ±yla Victoria Adams da mor bir tuvalet giymiÅŸti. HenÃ¼z dÃ¶rt aylÄ±k olan ve babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Brooklyn Beckham ise moda yorumcularÄ±nÄ±n deyimiyle "anne ve babasÄ±yla aynÄ± korkunÃ§ kumaÅŸtan dikilmiÅŸ" bir takÄ±m elbise giyiyordu. David Beckham yÄ±llar sonra 2017'de o gÃ¼n giydiÄŸi o de mor kÄ±yafet hakkÄ±nda "Mor bir silindir ÅŸapkam da vardÄ±. Acaba ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum?" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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KREM RENGÄ° GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°N BÄ°R DE TACI VARDI

Ã‡ift, tÃ¶renin diÄŸer bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise yine bir Ã¶rnek bu kez beyazlar iÃ§indeydi. Victoria Beckham'Ä±n baÅŸÄ±nda da bir taÃ§ vardÄ±. Ã‡iftin, yayÄ±n haklarÄ±nÄ± OK! dergisine sattÄ±ÄŸÄ± o tÃ¶ren "10 yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak nitelendirilmiÅŸti.Â Victoria Beckham'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± bu 18 karat deÄŸerinde elmaslarla sÃ¼slÃ¼ olan taÃ§, Slim Barrett tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak tasarlandÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde duvak kullanmayan Victoria Beckham, o dÃ¶nemde kÄ±sacÄ±k kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±nÄ± bu gÃ¶steriÅŸli taÃ§la sÃ¼slemiÅŸti. 18 bin ile 25 bin sterlin arasÄ±nda bir fiyat beklentisiyle 2013 yÄ±lÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ fakat alÄ±cÄ± bulunamamÄ±ÅŸtÄ±.

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DENÄ°Z AÅžIRI TÃ–RENÄ°N EV SAHÄ°PLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

Åžimdi aradan tam 23 yÄ±l geÃ§ti. Bu sÃ¼re iÃ§inde "Beckham markasÄ±" geliÅŸti, deÄŸiÅŸti ve giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼. ArtÄ±k David Beckham, yeÅŸil sahalarda top koÅŸturan o genÃ§ adam deÄŸil. Victoria Beckham da yeni ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸmuÅŸ, abartÄ±lÄ± ve pahalÄ± giysilerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren genÃ§ bir ÅŸarkÄ±cÄ± deÄŸil.Â Åžimdi Beckham Ã§ifti, yÄ±llar Ã¶nce coÅŸkulu ve abartÄ±lÄ± tÃ¶renle evlenen genÃ§ler deÄŸil, deniz aÅŸÄ±rÄ± bir evlilik tÃ¶reninin ev sahiplerinden biri.Â

23 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Nicola Anne Peltz, ünlü Coachella Festivali'nde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. 2019 yÄ±lÄ±nda flört etmeye baÅŸladÄ±lar ve çok geçmeden Brooklyn, sevgilisine 250 bin sterlin deÄŸerinde bir yüzükle evlenme teklif etti. Åžimdi de artÄ±k resmi olarak hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeye hazÄ±rlanÄ±yorlar.

'ÃœNLÃœ VE ZENGÄ°N OLMA HAYALÄ° KURARAK BÃœYÃœYEN Ä°KÄ° GENÃ‡'

Ä°ki dÃ¼ÄŸÃ¼n arasÄ±ndaki en temel farka gelirsek... 1999'daki dÃ¼ÄŸÃ¼n, zengin ve Ã¼nlÃ¼ olma hayali kurarak bÃ¼yÃ¼yen ve bunu gerÃ§ekleÅŸtiren iki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ydÃ¼. Chingford'dan David iye Hertfordshire'dan Victoria. Ã§ok gÃ¶steriÅŸli, biraz da abartÄ±lÄ± bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde deÂ ÅŸÃ¶hretleri ve elbette servetleri giderek arttÄ±. Bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸecek olan dÃ¼ÄŸÃ¼n ise zaten Ã¼nlÃ¼ ve zengin ailelerde dÃ¼nyaya gelen, isterlerse hiÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmadan yaÅŸayabilecekleri bir servete doÄŸuÅŸtan sahip olan iki gencin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼.

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KÃœÃ‡ÃœK Ã‡APLI BÄ°R KRALÄ°YET DÃœÄžÃœNÃœ

Ã–zellikle Peltz ailesinin sahip olduÄŸu servet dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Brooklyn ve Nicola'nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtireceÄŸi tÃ¶ren, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak tanÄ±mlanabilir. Bu arada Nicola Peltz'in babasÄ±nÄ±n Ã¼niversite bitirmediÄŸini, ailesinin sahip olduÄŸu gÄ±da daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸinde teslimat ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaparak iÅŸ hayatÄ±na atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Baba Peltz'in on beÅŸ yÄ±l sonra bu iÅŸi bÃ¼yÃ¼tÃ¼p 150 milyon dolarlÄ±k bir servet edindiÄŸini de ekleyeyim.

SADECE GENÃ‡LER DEÄžÄ°L Ä°KÄ° AÄ°LE DE 'EVLENÄ°YOR'

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse.. Brookly Beckham ile Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sadece birbirine aÅŸÄ±k iki gencin "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rana kadar evet" dediÄŸi bir tÃ¶ren olmayacak: Buna ek olarak iki ailenin gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi anlamÄ±na da geliyor bu evlilik. Bir tarafta Ä°ngiltere'den gelen, yÄ±llar iÃ§inde kendilerini geliÅŸtirip servetlerini ve ÅŸÃ¶hretlerini katlayan eski bir futbolcu ile eski bir pop yÄ±ldÄ±zÄ± var. DiÄŸer tarafta da ABD'de yaÅŸayan ve onlardan Ã§ok daha uzun zaman Ã¶nce iÅŸlerini bÃ¼yÃ¼tÃ¼p dÃ¼nyanÄ±n en zenginleri listesine giren bir baÅŸka aile.

LONDRA'DAKÄ° KRALÄ°YET DÃœÄžÃœNÃœNE DE GÄ°TTÄ°LER

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da yorumuyla bu tÃ¶rende "Miami sosyetesi, Ä°ngiliz Ã¼nlÃ¼leriyle buluÅŸacak". Yani bu her iki Ã¼lkeden de hangi Ã¼nlÃ¼yÃ¼ ararsanÄ±z Ã§oÄŸunun o tÃ¶rende olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.Â Hatta iddialara gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lan Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle da konuklar arasÄ±nda. Yeri gelmiÅŸken David ve Victoria Beckham'Ä±n da 2018'deki kraliyetÂ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Elbette damat ve gelin gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±ndan olduÄŸuna gÃ¶re tÃ¶rende Ã¼nlÃ¼ ailelerin temsilcileri de olacak. Madonna ve Guy Ritchie'nin oÄŸlu Rocco, Noel Gallageher'Ä±n kÄ±zÄ± Anaiis, Lionel Ritchie'nin kÄ±zÄ± Nicole gibi. Brooklyn'in erkek kardeÅŸleri Romeo ve Cruz, dÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸdÄ±Ã§lÄ±k yapacak. Ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ve tek kÄ±zÄ± Harper da gelinin nedimeleri arasÄ±nda.

3 milyon sterlin harcanacaÄŸÄ± ileri sürülen törenin David ve Vicçoia Beckham'Ä±n 1999'daki düÄŸününden çok farklÄ± olacak. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle gelin baÅŸÄ±na taç takmayacak ya da çift bir örnek mor elbiseler giymeyecek. KÄ±yafetleri daha ÅŸÄ±k belki daha pahalÄ± ama daha sade olacak.

Merakla beklenen dÃ¼ÄŸÃ¼n, gelinin babasÄ± Nelson Peltz'in tam 76 milyon dolar deÄŸerindeki Florida, Florida Palm Beach'teki okyanusa komÅŸu malikanesinde gerÃ§ekleÅŸecek. Malikanenin 27 tane yatak odasÄ± bulunduÄŸunu ve tÃ¶rende 300 konuÄŸu aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± da anlatalÄ±m.





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BAÅžKA BÄ°R DEVRÄ°N BAÅžLANGICI

Bir baÅŸka aÃ§Ä±dan bakarsak bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Beckham "markasÄ±nÄ±n" on yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden yani 1999'dan bu yana geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimin de bir mÃ¼hrÃ¼ olacak. Yani bir baÅŸka devrin baÅŸlangÄ±cÄ±...

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Gelin merakla beklenen ve daha ÅŸimdiden "yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak nitelendirilen bu tÃ¶ren Ã¶ncesi Ã§ocuklarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendileri de bir anlamda "evlenen" iki aileye biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m. Ã–nce Beckham ailesinden baÅŸlayalÄ±m. Eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± 46 yaÅŸÄ±ndaki David Beckham ile 47 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi eski pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Victoria'nÄ±n 4 tane Ã§ocuÄŸu var. Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper. Beckham ailesinin serveti 355 milyon sterlin civarÄ±nda. Bunun Ã§oÄŸu David'in futbol ve sonradan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± modellik kariyerinden geliyor. Sponsorluk anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n da bu servette Ã¶nemli bir katkÄ±sÄ± var. Ã‡iftin Londra'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Miami ve Dubai de dahil toplam beÅŸ tane evi daha doÄŸrusu malikanesi bulunuyor.Â

HARPER DIÅžINDA AKTÄ°F OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIYORLAR

Beckham ailesi sosyal medyada da son derece popÃ¼ler. David'in 72 milyon, Vickoria'nÄ±n 29.5 milyon, Brooklyn'in 13.4 milyon, Romeo'nun 3.3 milyon, Cruz7un 1.9 milyon Instagram takipÃ§isi var. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Harper ise henÃ¼z sosyal medya kullanmÄ±yor.

PELTZ AÄ°LESÄ°NÄ°N SERVETÄ° Ã‡OK DAHA FAZLA

Gelin Nicola Anne Peltz'in ailesine gelirsek. BabasÄ± 79 yaÅŸÄ±ndaki Nelson, annesi ise 67 yaÅŸÄ±ndaki eski model Claudia Heffner Peltz. Ã‡iftin sekiz tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Nelson Peltz'in ilk evliliÄŸinden iki Ã§ocuÄŸu daha var.Â Nelson Peltz, Forbes dergisine gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n 1931'inci en zengin insanÄ± Toplam serveti 1.3 milyar sterlin.

Peltz ailesinin de gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lkleri bulunuyor. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ± Palm Beach'teki malikanenin yanÄ± sÄ±ra New York'ta da Ã§ok deÄŸerli evleri bulunuyor. Her ne kadar kÄ±zlarÄ± Nicola, aktif olarak sosyal medya kullansa da baba ve anne Peltz, bu alana vakit ayÄ±rmÄ±yor. KÄ±zlarÄ± Nicole'Ã¼n 2.1 milyon, oÄŸullarÄ± Will'in 117 bin ve buz hokeyi oyuncusu olan diÄŸer oÄŸullarÄ± Brad'in de 31.9 bin Instagram takipÃ§isi var.

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