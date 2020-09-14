Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak bambaşka biri oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Zeynep Koçak değişimiyle görenleri şaşırttı. Koçak, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar programında boy gösteren Zeynep Koçak son görüntüsüyle şaşırttı.
Koçak aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı ve rengini değiştirdi.
Oyuncu değişimini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. Koçak'ın takipçileri oyuncuyu tanımakta zorlandı...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle