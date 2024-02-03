Ünlü yıldız ne yaptıysa kurtulamadı... Çocuksuz kadın diye demediklerini bırakmadılar!

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Ama nedendir bilinmez, bu durum birçok insana da dert olur. Hiç durmadan neden çocuk sahibi olmadığınız sorgulanır durur... Sadece yüzünüze karşı değil sizin olmadığınız ortamlarda da üstelik.

Peki bu durumda olan kişi bir ünlü olduğunda durum değişir mi sanıyorsunuz? Görünüşe göre pek öyle değil.

Çünkü Hollywood'un çok ünlü bir yıldızı önce başka bir kadın yüzünden kocasını elinden kaçırdı. Sonra da o zamandan bu yana çocuk doğurmaması milyonlarca kişi için sorun oldu.

Onun yaşı ilerlediği halde bir türlü çocuk doğurmamasını kafaya takan magazin basını da neredeyse her ay hakkında hamilelik söylentisi çıkardı.

İşte şimdi onun bu durumu bir kitapta bir kez daha masaya yatırıldı.

Aslında özel hayatı sadece kendisine ait olması gereken ama milyonların ağzında yıllardır sakız gibi çiğnenen bu ünlü Jennifer Aniston.

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Yani dünyanın en yakışıklı erkeği Brad Pitt'in eski karısı. Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie uğruna terk ettiği eski hayat arkadaşı.

54 yaşına gelmesine ve Pitt'ten sonra bir evlilik daha yaşamasına rağmen hala bir çocuk sahibi olmayan Jennifer Aniston.

BU DURUM KİTABA DA KONU OLDU

Ünlü oyuncunun adı anıldığında milyonlarca kişinin ilk anda aklına gelen terk edilmiş kadın, çocuksuz aldatılan eş imajı Sarah Ditum'un Toxic: Women, Fame, and the Tabloid 2000s adlı kitabına da konu oldu.

Bu arada küçük bir not... Ditum kitabında sadece Jennifer Aniston'ı mercek altına almadı. Aralarında Britney Spears, Paris Hilton, Janet Jackson, Aaliyah gibi ünlü kadınlar ve medyanın onlara akışını ele alıyor. Ama bu isimler arasında en çok dikkat çekeni Jennifer Aniston.

Yazar Sarah Ditum, Washington Post'a verdiği demeçte Jennifer Aniston'ın tabloid basındaki deneyiminin çok sevimsiz olduğunu söyledi.

Bu durumu şöyle tanımladı yazar Ditum "Magazin basını onun için bir karakter icat etti. Umutsuzca bebek sahibi olmaya çalışan, onu terk eden kocasına hala aşık olan "üzgün Jen".

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BÜTÜN KADINLARI ETKİLİYOR

Yazarın anlattığına göre Aniston'a yöneltilen bu bakış açısı, Ditum'un 20, 30 ve 40'lı yaşlarındaki birçok kadını rahatsız etti. Onunla ilgili haberleri okuduktan sonra "Aman Tanrım! Bu kadın da yetersizse bir nasıl yeterli olacağız" endişesine katıldı.

Yazar Sarah Ditum'a göre Jennifer Aniston'a yönelik magazin basınının bakışı, bu tür haberleri okuyan kadınlar üzerinde de bir baskı yaratıyor. Sarah Ditum "Bu tür magazin haberlerini daha çok kadınların okuduğunu düşünüyorum. Bu dedikodu kültürü birçok kadına yönelik bir saldırı. Bize ne tür kadınlar olmamız gerektiği konusunda ders vermeye çalışıyor" diye

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Sarah Ditum, bu ünlü kadınların magazin dergileri ve bloglar aracılığıyla anlatılan hikayelerinin diğer kadınların varoluşu üzerinde de bir anlamlandırma aracı olduğunu ileri sürdü.

Yazarın kitabında öne çıkan Jennifer Aniston'ın öyküsüne gelirsek... Ünlü oyuncu, Brad Pitt ile 2000- 2005 arasında evli kaldı. Bu süre içinde hiç çocuk sahibi olmadılar.

Evlilikleri de Pitt'in set arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olması nedeniyle yıkıldı. Onlar aradan geçen yıllar içinde aralarını düzelttiler. Ama Aniston'ın üzerine yapışan "terk edilen kadın" imajı asla silinmedi.

Üstelik çocuk doğurmaması da büyük bir sorun oldu. Herkes Pitt ile evliyken neden çocuk sahibi olmadıklarını merak etti. Bu konudaki merak hala giderilmiş de değil.

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Tam da Sarah Dipum'un kitabında öne sürdüğü gibi Jennifer Aniston, bazı kişilere göre kendisinden daha güzel bir kadın uğruna terk edilen çocuksuz kadın olarak hafızalarda yer etti.

Ama bu da yetmedi. Aniston'ın anne olmaması magazin basınının manşetlerinden inmedi. Belli bir yaşa gelinceye kadar da hakkında sürekli olarak hamilelik söylentileri çıktı. Bir noktadan sonra o artık bunlara cevap bile vermedi.

Aniston, 2015 ile 2017 arasında Justin Theroux ile de bir evlilik yaptı. O zaman da çocuk doğurmadı.

Oyuncu, iki yıl önce Allure dergisine verdiği röportajda Pitt ile evliyken hamile kalmak için tüp bebek tedavisinden Çin çaylarına kadar her şeyi denediğini söyledi. Hatta röportajın bir yerinde "Keşke biri bana kendi iyiliğim için yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söyleseydi" dedi.

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Sonra da sözlerini şöyle bitirdi:" Şu an buradayım ve gemi çoktan gitti."

Sarah Dipum, kitabında magazin basınının ünlü kadınlara bakışını masaya yatırıyor.