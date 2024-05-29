Doğurmak istemediği için kocasından boşanmıştı... Tam aradığı gibi çocuklu bir sevgili buldu

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Aradan geçen zaman içinde her ikisi de hayatlarını paylaşacak yeni sevgililer buldu. Biri çocuk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Diğeri de tam istediği gibi kendine daha uygun aşkıyla, hayatının keyfini çıkarıyor. Sonuç olarak ikisinin de yüzü gülüyor.

Muhtemelen "çocuk" ipucundan Sofia Vergara ile Joe Manganiello'dan söz ettiğimizi anladınız. Büyük bir aşkla başladıkları evliliklerini geçen yıl bitiren çift, kendi yollarına gitti.

Manganiello, istediği gibi çocuk sahibi olabileceği daha genç sevgilisi Caitlin O'Connor ile yeni bir hayat kurdu kendine.

BU EVLİLİK TARİHE KARIŞTI

Sofia Vergara ise biraz daha temkinli ilerliyor. Boşanmanın ardından önce kız arkadaşlarıyla gece gezmelerinde görüntülenen Vergara, daha sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile objektiflere yakalanmaya başladı.

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Bu yeni ilişkisi hakkında hiç konuşmadı 51 yaşındaki Vergara. Sosyal medyada da bu konuda suskun kaldı uzun süre.

Ta ki, dizinden bir ameliyat geçirinceye kadar. Sonra da kendisini ameliyat eden Justin Saliman ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda aşkını ilan etmiş oldu.

Ardından yine suskunluğa gömüldü. Ama Vergara'dan bir süre önce yeni bir sosyal medya hamlesi daha geldi. Bu durum da güzel oyuncunun artık Saliman ile ilişkisini resmen ilan ettiği yorumlarına neden oldu.

ARKADAŞLARIYLA BİLE TANIŞTIRDI

Sofia Vergara, Manganiello'dan boşandıktan sonra yaşadığı "yalnızlık sarayında" yani büyük bir tadilatla yenilettiği malikanesinde Justin Saliman ile eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunu ağırladı.

Aslında o gün tek konukları onlar değildi. Anneler Günü kutlaması için verilen davette Vergara'nın, memleketi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo'nun yanı sıra arkadaşları da vardı.

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O gün çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı güzel yıldız. Bu durum da Justin Saliman'ın çoktan Vergara'nın aile ve arkadaş çevresine girdiğini gözler önüne serdi.

Bu da zaten aylardır gece gezmelerinde görüntülenen Vergara'nın Saliman ile ilişkisini ciddiye almaya başladığının göstergesi oldu.

Belli ki Vergara ile Saliman artık birbirleriyle iyice kaynaştı.

Vergara, Justin Saliman'ın eski evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

TAM HAYALİNDEKİ SEVGİLİYİ BULDU

Justin Saliman'ın eski eşi Bree Turner'dan 13 ve 11 aşlarında iki tane çocuğu bulunuyor. Kendi alanında tanınmış bir ortopedik cerrah olan Saliman ile eski eşi 2018 yılında evliliklerini noktalamıştı. Ayrılığa rağmen eski eşler çocukları için zaman zaman bir araya geliyorlar.

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Güzel yıldız bu yılın başlarında verdiği bir röportajda hayal ettiği sevgiliyi de anlatmıştı. Bir İspanyol TV kanalında yayınlanan programa konuşan Vergara "Hayatıma girecek erkek tıpkı benim gibi 50'li yaşlarında olmalı" dedi o programda.

Bir başka arzusu da yeni sevgilisinin çoktan çoluk çocuk işini çözmüş olmasıydı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü güzel oyuncu "Elbette düzgün bir fiziksel görünümü olmalı. Ama mutlaka bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasına gerek yok."

TANINMIŞ VE BAŞARILI BİR ORTOPEDİK CERRAH

Bir başka kriteri de sevgilisi olacak adamın ya kendisine eşit ya da daha fazla serveti olması gerektiğiydi.

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Görünüşe göre Justin Saliman bütün bu ölçüleri karşılıyor. Tıpkı Sofia Vergara gibi 51 yaşında Saliman.

Ayrıca her ne kadar gösteri dünyasında kariyer yapmasa da çok başarılı bir ortopedik cerrah olarak biliniyor. Eski evliliğinden iki tane çocuk sahibi.

Bir film yıldızı kadar yakışıklı olmasa da yine de dikkat çeken bir fiziksel görünüme sahip. Özetle tam da Sofia Vergara'nın aradığı sevgilinin tüm özelliklerini taşıyor.

Vergara, Justin Saliman ile ilişkisini açık bir şekilde geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. Kendisini sağ dizinden ameliyat eden Saliman'ın bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı ve yanına da ilginç bir not yazdı: " Eğer bir diz ameliyatı geçirirseniz o gece sizinle birlikte kalacak yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun. Seni seviyorum."



