Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat ve eşi hakkında bilgiler

Çılgın Sedat ile ilgili bilgiler magazin gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şarkıları ve katıldığı programlar ile adından söz ettiren ünlü isim aslen Sivaslıdır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir. 2017 yılında Survivor yarışmacıları arasında yer almıştır.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu (d.1978) da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.

Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.

Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir.

Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır. 2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı. Çılgın Sedat, 2016 yılında Mersin'de “Club Çılgın” adı ile bir eğlence mekanı açmıştır. Yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın neticesinde kül olmuştur.

ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu. Evlenince müziği bıraktı ama albümümde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasında bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık.' 'dedi.