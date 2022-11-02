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Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde!

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#Cadılar Bayramı#Merve Oflaz#Demet Evgar
Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:28

Ünlü isimler, önceki akşam Cadılar Bayramı’nı özel partilerle kutladı. Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti.

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Ünlü isimler önceki akşam Bebek’teki farklı mekanlarda yapılan Cadılar Bayramı partilerine katıldı.

Ünlüler, farklı kostümleri ve çılgın makyajlarıyla dikkat çekti. Merve Oflaz, Bebek Otel’de yapılan partiye kız arkadaşları ile katıldı.

Aynı mekana 20 dakika sonra eski sevgilisi Allen Hakko da geldi.

Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

Karşılaşmamak için köşe kapmaca oynayan ikiliden mekanı ilk terk eden Merve Oflaz oldu.

Oyuncu, ayrılık sorularına “Boşuna soru sormayın, konuşmayacağım” cevabını vererek sessizliğini korudu.

Addams ailesi

İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada, annesi Ayşegül Yıldız ile birlikte Cadılar Bayramı’nı kutladı. “Addams Ailesi” filminin karakterlerine bürünen anne-kız , eğlenceli karelerini Instagram hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.

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Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

Minik cadımız evde uyuyor

Geçen ağustos ayında kızı Mavi’yi kucağına alan Demet Evgar, Sarıyer’deki bir mekânda düzenlenen Cadılar Günü Partisi’ne katıldı. Ünlü oyuncu, “Minik cadımız evde uyuyor, zaten ev buraya yakın. Ben de gidip geliyorum arada yanına. Bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum” dedi.

Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

New York kırmızısı

Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı’nı New York’ta kutladı. Sevgilisi Meedo Alsaloussi ile bir partiye katılan Subaşı, kırmızı transparan bir elbise giydi. Partiden kareleri Instagram’ına yükleyen Subaşı, sevgilisiyle olan fotoğrafına ‘Hayat arkadaşım’ notunu düştü.

Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

Şeyma Subaşı bir başka partide de pandomim sanatçısı kostümü giydi.

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Galatasaraylı yıldızlar partide buluştu

Galatasaray’ın yabancı yıldızları Cadılar Bayramı’nı özel bir partiyle kutladı. Joker, Alaadin, Pennywise, Freddy Krueger gibi ünlü karakterlerin kostümlerini giyen futbolcular birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Partiye katılanlar arasında Lucas Torreira, Fernando Muslera, Gomis, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Juan Mata, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Dries Mertens vardı.

Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

Hallowen aile pozu

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, eşi Patricia ve çocuklarıyla birlikte verdikleri Cadılar Bayramı pozunu İngilizce “Mutlu Cadılar Bayramı diliyoruz” notuyla Instagram hesabına yükledi.

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Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

Kedi kız

Zeynep Koçak, Cihangir’deki Rika adlı mekânda düzenlenen Cadılar Günü Partisi’ne katıldı. Partiye kedi kız olarak katılan Koçak, mekânda sahneye çıkan Murat Balcı ile çekilen karesini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Çılgın makyajlar ve kostümler dikkat çekti... Ünlü cadılar her yerde

 

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#Cadılar Bayramı#Merve Oflaz#Demet Evgar

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