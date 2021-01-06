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Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum
Ceylan Ertem, verdiği online konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi.
Ünlü şarkıcı " Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" dedi.
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