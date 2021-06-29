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Haber Giriş: 29.06.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram aynı filmde buluştu

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Ceyda Kasabalı ile Fırat Albayram aynı filmde buluştu

Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, “Vay Babam Vay” filmi için birlikte kamera karşısına geçti.

2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, filmde de evli bir çifti canlandırdı. Fırat Albayram ‘Sefa’ karakterine, Ceyda Kasabalı Albayram da ‘Semra’ rolüne hayat verdi. Gökhan Arı’nın yönettiği, oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Onur Yaprakçı, Bengi İdil Uras ve Füsun Demirel’in de yer aldığı “Vay Babam Vay”, 16 Temmuz’da vizyona girecek.

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