Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında? Demet Şener ile olan evliliği çok konuşulmuştu

Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğlu olan Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. 21 Haziran 2019'da eski manken Demet Şener ile nikah masasına oturdu.

AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Demet Şener ile eski basketbolcu Cenk Küpeli geçtiğimi haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti.

Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.

Cenk Küpeli’nin ailesi ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.

Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

2.Sayfa programına konuşan Avni Küpeli sözlerine söyle devam etti; Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz.

Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor."