Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrası'dan Ferdi Özbeğen şarkıları

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Benim de izlediğim konser, nostaljik ve duygu dolu anlar yaşatırken Cenk Eren’in Sinema Senfoni Orkestrası’yla uyumu ayakta alkışlandı. Otelin 2 bin kişilik görkemli balo salonu tıklım tıklım doluydu. Birçok ünlü ismin ve çok sayıda misafirin izlediği konser için günler öncesinden rezervasyonlar doldu...



Cenk Eren, 5 yıl önce Ferdi Özbeğen’in şarkılarından oluşan bir albüm çıkartmıştı. Büyük beğeni toplayan bu albüm fikrinden doğan konseri, unutulmaz sanatçının 10’uncu ölüm yıldönümünde gerçekleştirerek hayranlarını mest eden Eren, duygularını şöyle dile getirdi:

“Ne mutlu bana ki 5 yıl önce bu albümü yapmışım ve bu akşam da sevgili Ferdi Özbeğen’i, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde anmak nasip oldu. Ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.”



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