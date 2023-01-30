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Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrası'dan Ferdi Özbeğen şarkıları

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#Cenk Eren#Ferdi Özbeğen#Sinema Senfoni Orkestrası
Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:52

Sahnelerin ünlü ismi Cenk Eren, 28 Ocak 2013’te kaybettiğimiz değerli sanatçı Ferdi Özbeğen’in anısına Kıbrıs’ta muhteşem bir konser verdi. Merit Royal Diamond Hotel & Casino’da düzenlenen konserde Cenk Eren’e, Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.

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Benim de izlediğim konser, nostaljik ve duygu dolu anlar yaşatırken Cenk Eren’in Sinema Senfoni Orkestrası’yla uyumu ayakta alkışlandı. Otelin 2 bin kişilik görkemli balo salonu tıklım tıklım doluydu. Birçok ünlü ismin ve çok sayıda misafirin izlediği konser için günler öncesinden rezervasyonlar doldu...

Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Cenk Eren, 5 yıl önce Ferdi Özbeğen’in şarkılarından oluşan bir albüm çıkartmıştı. Büyük beğeni toplayan bu albüm fikrinden doğan konseri, unutulmaz sanatçının 10’uncu ölüm yıldönümünde gerçekleştirerek hayranlarını mest eden Eren, duygularını şöyle dile getirdi:
“Ne mutlu bana ki 5 yıl önce bu albümü yapmışım ve bu akşam da sevgili Ferdi Özbeğen’i, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde anmak nasip oldu. Ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.”
Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Sinema Senfoni Orkestrası, konser öncesi hatıra pozu verdi.

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Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Arda Çancıoğlu


Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Suat-Banu Özbek


Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Yasemin Ceylan

Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları

Mahmut Anlar-Deniz Ketenci-Ender Sanal
Cenk Eren ve Sinema Senfoni Orkestrasıdan Ferdi Özbeğen şarkıları


 

 

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#Cenk Eren#Ferdi Özbeğen#Sinema Senfoni Orkestrası

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