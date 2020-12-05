Cemal Can Canseven: Aleyna’yla dans kursuna gidiyoruz

Canseven, “Ailem İstanbul’a geldiğinde bende kalıyor. Evim de küçük olduğu için taşındım. Ev taşımak zordu, onun stresi vardı üzerimde” dedi.

Canseven ayrıca yeni partneri Aleyna Tilki’yle çok iyi anlaştığını ifade etti: “Aleyna’yla çok keyifli bir arkadaşlığımız var. Birlikte dans kursuna gidiyoruz. Onunla çok eğleniyorum.”





