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Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cedi Osman sordu, Seçkin Özdemir yanıtladı

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Cedi Osman sordu, Seçkin Özdemir yanıtladı
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NBA takımı Cleveland Cavaliers’ta forma giyen Cedi Osman, Instagram üzerinden canlı yayınlara başladı. Her çarşamba gerçekleşecek yayınların ilk konuğu Seçkin Özdemir oldu.

Özdemir, Osman’ın “Karantina günlerin nasıl geçiyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ocakta yemeğim var. Senden sonra ütü yapacağım. Spor yapıyorum, dizi izliyorum, basketbol oynuyorum.”

Oyuncu, “Bu süreçte keşfettiğin bir özelliğin oldu mu?” sorusu üzerine de “Yemek yapabiliyormuşum, onu keşfettim. Sebze yemeklerini daha önce hiç denememiştim. Geçenlerde bamya, taze fasulye yaptım. İrmik tatlısı da yapıyorum” dedi.

 

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