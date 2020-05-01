Cedi Osman sordu, Seçkin Özdemir yanıtladı

Özdemir, Osman’ın “Karantina günlerin nasıl geçiyor?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Ocakta yemeğim var. Senden sonra ütü yapacağım. Spor yapıyorum, dizi izliyorum, basketbol oynuyorum.”



Oyuncu, “Bu süreçte keşfettiğin bir özelliğin oldu mu?” sorusu üzerine de “Yemek yapabiliyormuşum, onu keşfettim. Sebze yemeklerini daha önce hiç denememiştim. Geçenlerde bamya, taze fasulye yaptım. İrmik tatlısı da yapıyorum” dedi.