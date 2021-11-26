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Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

#Casey Affleck#Caylee Cowan#Summer Phoenix

Hollywood'un, özel hayatını çok da göz önüne çıkarmayan ünlülerinden biri sokak ortasında genç sevgilisiyle romantik anlar yaşarken görüntülendi.

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SOKAKTA ROMANTİK ANLAR
Rol aldığı Gone Girl ve Manchester By The Sea adlı yapımlarla bir anda dikkatleri üzerine çeken Casey Affleck, yeni sevgilisi Caylee Cowan ile Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

DAYANAMADI, ARACINDAN İNDİ
Ben Affleck'in kardeşi olan 46 yaşındaki Casey ile 23 yaşındaki sevgilisi Cowan, birbirlerinden bir türlü ayrılamadı. Affleck, aracında otururken sevgilisi camda durup onu öpücüklere boğdu. Daha fazla dayanamayan Casey Affleck aracından çıkıp sevgilisine uzun uzun sarıldı. İki aşığın bu romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK ETTİLER
Affleck ile Cowan bir ara uzaktan görüntülendiklerini fark ettiler. O sırada birbirlerine bir şeyler söyleyen çift, bir ara gülümsedi. Birbirlerine sımsıkı sarılan çift, sonunda ayrıldı. Affleck aracına doğru yürürken Cowan da otoparktan uzaklaştı.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

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ÖZEL HAYATINI FAZLA GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYOR
Manchester By The Sea adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan Casey Affleck, genellikle özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşıyor. Bu yüzden de bir süredir birlikte olduğu 40 yaşındaki Florian Lima ile ilişkisinin bittiği de bu görüntüler ortaya çıkmadan önce bilinmiyordu.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

PHOENIX'İN KARDEŞİYLE EVLİYDİ
Casey Affleck, daha önce de Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer ile evliydi. Çift, 2006'da evlenip 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Bunun ardından da Affleck, Florian Lima ile birlikte olmaya başlamıştı. Fakat görünüşe göre bu ilişki de bitti ve Casey Affleck, Caylee Cowan ile aşk heyecanını yeniden buldu.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

İLİŞKİLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİLER
Aslında Affleck ile Cowan, ilişkilerini yine de fazla göz önüne yaşamıyordu. Fakat birlikte kan bağışı yapmaya gittikleri sırada çekilen fotoğraflarını birbirlerini etiketleyerek paylaşınca bir anlamda ilişkileriyle ilgili ipucu da vermiş oldular.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI
1998 doğumlu olan Caylee Cowan, adını rol aldığı Sunrise in Heaven adlı yapımla duyurdu. Henüz kariyerinin başında olan Cowan, buna rağmen hızlı bir başlangıç yaptı.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

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BİR DE BELGESEL YAPTI
Cowan, aynı zamanda mültecileri konu alan The Peace Between adlı bir belgeselin yapımcılığını da üstlendi. Cowan'ın babası bir Rus Yahudisi, annesi ise İspanyol ve Alman melezi. İki tane öz ağabeyi ile iki tane de üvey kız kardeşi bulunuyor.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

OYUNCULUĞA TUTKUSU KİTAP OKUMAKTAN GELİYOR
Oyuncu olmayı küçük yaşta kafasına koyan Caylee Cowan, bu yüzden eğitim hayatı boyunca çok sık okul değiştirdi. Sonunda da Arizona Actors Academy'yi kabul edildi. Eğitimi sırasında bir gençlik tiyatrosunda da sahneye çıktı. Hollywood'un kıdemlilerinden Casey Affleck ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Caylee Cowan, bir röportajında oyunculuğa olan tutkusunun kitap okuma sevgisinden kaynaklandığını söylemişti.

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Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

 AMA OKUMA ÖĞRENİRKEN ÇOK GÜÇLÜK ÇEKMİŞ
Aslında okumayı çok zor öğrendiğini de saklamadı o röportajda. Üçüncü sınıfa kadar okumayı öğrenemediğini, bu konuda zorluklar yaşadığını anlatan Cowan "Ama annem bana okuma bilmenin ne kadar önemli olduğunu bana aşıladı. Herhangi bir şey olmak istiyorsam okumam gerektiğini hep anlattı" diye konuştu.

Casey Affleck yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı yeniden buldu: Bir türlü ayrılamadılar

 

 

 

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#Casey Affleck#Caylee Cowan#Summer Phoenix

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