Çapkın bakışları nice canlar yakmıştı... Dizi bitti, yıllarını verdiği işini kaybetti...Sonunda 37 yıllık karısına sığındı

Haberin Devamı

Bu kararın daha ilk aşamasında Selleck, duyduğu hayal kırıklığını kimseden saklamadı. Verdiği her röportajda, katıldığı her etkinlikte ne kadar büyük bir üzüntü hissettiğini itiraf etti.

Yalnız o değil, rol arkadaşları da elbette. Hepsi yıllar boyunca kendilerini bir aile gibi gördüklerini, dizi bitince sanki bu büyük ailenin dağıldığını hissettiklerini saklamadı.

HAYATININ SONBAHARINDA İŞİNİ KAYBETTİ, AİLESİNE SIĞINDI

Özetle, açık açık emekli olup bir köşeye çekilmeye hazır olmadığını artık saklamayan Tom Selleck, hayatının sonbaharında çok severek yaptığı işini kaybetti. Elinde ise büyük bir aşkla bağlı olduğu eşi Jillie Mack ve ailesi kaldı.

Haberin Devamı

Her ne kadar işsiz kalmaya hazır olmadığını her fırsatta söylese de şimdi sarılabileceği, hayatının odak noktasına getirebileceği bir ailesi var sonuç olarak.

Aslına bakılırsa Tom Selleck ile karısı Jillie Mack, Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanı. Yıllar önce Londra'da başlayan aşkları şimdi ABD, Los Angeles'ta sürüyor. Bu aşkın tek meyvesi ise kızları Hannah.

ONU SAHNEDE İZLEYİP BEĞENDİ... OYUNU DEFALARCA SEYRETTİ

Tom Selleck ile Jillie Mack'in aşkı 1984 yılında Londra'nın pırıltılı tiyatro sahnesi ışıklarının altında başladı. O sırada Mack, Cats müzikalinde sahneye çıkıyordu. Tom Selleck ise Lassiter adlı filmin çekimleri için Londra'da bulunuyordu.

Günün birinde Cats müzikalini izledi ve işte orada kader onu Jillie Mack ile bir araya getirdi.

Selleck, sırf Jillie Mack uğruna Cats müzikalini bir değil birkaç kez izledi.

Hatta o dönemde Tom Selleck'in aynı müzikali defalarca izlediğine tanık olan meslektaşı Jane Seymour, bu durumu "Tom bana Cats müzikalinin ne kadar harika olduğunu söylemekten bıkmadı. Ben de oyunun gerçekten muhteşem olduğunu düşündüm. Ama defalarca aynı oyunu izlemesinin asıl nedenini göremedim" diyerek anlattı.

Haberin Devamı

1984 YILINDA AŞK BAŞLADI, ÜÇ YIL SONRA EVLENDİLER

Özetle oyunca gördüğü Jillie Mack, Tom Selleck'in kalbini çoktan fethetmişti. Tabii sonra ikili tanıştı. Sonra bir akşam yemeğe çıktılar ve olup bitenler onları bugünlere kadar getirdi.

1984 yılında tanışan çift, 1987 yılında Nevada'da evlendiler. Bu Tom Selleck'in ikinci evliliğiydi, Jillie Mack ise ilk kez evleniyordu.

Selleck, her ne kadar Blue Bloods dizisinin final kararıyla ilgili olarak aylardır hiç durmadan konuşsa da aile hayatı söz konusu olduğunda bir o kadar ketum. Aile mahremiyetini korumak için elinden geleni yapıyor.

Bir dönem People dergisine verdiği röportajda bu konuda "Önceliğim ailemle geçirdiğim zaman. Özel hayatımı ifşa etkeyi ve bununla yaşamayı zor buluyorum" diye anlatmıştı durumu Selleck.

Haberin Devamı

Tom Selleck ve Jillie Mack, 1987'de evlendikten bir yıl sonra tek çocukları Hannah dünyaya geldi. Bu arada Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden Kevin adında bir oğlu olduğunu da belirtelim.

TESADÜFEN ÜNLÜ OLDU... HAYATINI EL YAZISIYLA KALEME ALDI

Tom Selleck geçtiğimiz ilkbahar aylarında hayatını konu alan ve söylediğine göre daktilo ya da bilgisayarla değil, kalem- kağıt ile yazdığı You Never Know adlı biyografisiyle de gündeme geldi.

Selleck hem kitabında hem de verdiği röportajlarda aslında bugünkü ününe tesadüfen kavuştuğunu anlattı. 1.94 santimlik boyuyla Hollywood'un en heybetli oyuncularından biri olan Selleck, aslında bu kitabı yazmaya başlarken epey endişe etmiş.

Haberin Devamı

Çünkü söylediğine göre öyle trajik bir hayatı olmamış hiç. Bulunduğu noktaya nice zorluk çekerek ulaşan birçok meslektaşından çok şanslı hissediyormuş kendini.



Yine kitabına göre hayatında öyle çok büyük olaylar da olmadı. "Kendimi rehabilite etmedim, öyle trajik bir yaşamım da olmadı. Hayatın iniş çıkışlarından nasibimi aldım ama yine de çok şanslıydım" diyerek bu konudaki fikrini ifade etti Selleck.



'in eşi Tom Selleck 'in eşi Jillie Mack , İngiltere'de dünyaya geldi... Birçok dizide rol alsa da kariyerinde en büyük çıkışı 1980'lerde Cats müzikaliyle yaptı... Zaten bu eser, onun eşi Selleck ile tanışmasına da vesile oldu.

Haberin Devamı





Çift, düğünlerini organize ederken de büyük bir gizlilik içinde davrandı. Zaten törene de çok yakınları dışında kimse katılmadı. Selleck ile Mack, nikah için rezervasyonlarını Tom Jenkins ve Suzie Mark adıyla yaparak basının ilgisinden kurtulmayı başardı. Nevada'nın yerel basını bile onların düğününü bir ay sonra öğrendi.