Cansu Taşkın'ın abisi kimdir, neden öldü?

Model ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın abisi Murat Baran genç yaşta hayatını kaybetti. Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Taşkın, yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Geçtiğimiz günlerde evinde doğum günü partisi veren modelin abisinin o gün koronavirüse yakalandığı ileri sürülünce ünlü isim isyan etti. Taşkın, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Cansu Taşkın, "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı.