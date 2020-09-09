Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat merak edilenleri anlattı

İş yoğunluğu ve pandemi nedeniyle tatil yapamadıklarını belirten Bayat, “Balayı da yapamadık. Cansel zaten yoğundu. Sadece 2 günlük tatil yaptık” dedi. Elçin de “Yakında yeni dizimin çalışmaları başlayacak. Korona da var bir yandan. Şimdilik balayını erteledik” açıklamasını yaptı.



Elçin, eşine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı: “Evlilik teklifi kendiliğinden gelişti. Sahil kenarında bir deniz kabuğu buldum. Onunla evlenme teklifi ettim. Daha önce havalı olsun diye Fransızca evlilik teklifi etmiştim. Ama ciddiye almamıştı.”



Kadının asıl görevi ev temizlemek değil

İkili, ev ve mutfak işleri konusunda paylaşımcı olduklarını söyledi: “Ev işini kadın yapar anlayışını doğru bulmuyoruz. Evde işleri ikimiz de yapıyoruz. Birlikte yaşayan insanların birbirine yardımcı olması lazım. Bir kadının aslı görevi yemek yapmak değil. Erkeğin sabahtan akşama kadar yatması, her şeyi kadının yapması doğru değil. İki taraf da birbirini idare etmeli.”