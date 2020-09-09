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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat merak edilenleri anlattı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat merak edilenleri anlattı
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Yeni evliler Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

İş yoğunluğu ve pandemi nedeniyle tatil yapamadıklarını belirten Bayat, “Balayı da yapamadık. Cansel zaten yoğundu. Sadece 2 günlük tatil yaptık” dedi. Elçin de “Yakında yeni dizimin çalışmaları başlayacak. Korona da var bir yandan. Şimdilik balayını erteledik” açıklamasını yaptı.

Elçin, eşine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı: “Evlilik teklifi kendiliğinden gelişti. Sahil kenarında bir deniz kabuğu buldum. Onunla evlenme teklifi ettim. Daha önce havalı olsun diye Fransızca evlilik teklifi etmiştim. Ama ciddiye almamıştı.”

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat merak edilenleri anlattı

Kadının asıl görevi ev temizlemek değil
İkili, ev ve mutfak işleri konusunda paylaşımcı olduklarını söyledi: “Ev işini kadın yapar anlayışını doğru bulmuyoruz. Evde işleri ikimiz de yapıyoruz. Birlikte yaşayan insanların birbirine yardımcı olması lazım. Bir kadının aslı görevi yemek yapmak değil. Erkeğin sabahtan akşama kadar yatması, her şeyi kadının yapması doğru değil. İki taraf da birbirini idare etmeli.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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