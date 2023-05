Cannes'da neler oluyor? Festival notları...

Haberin Devamı

“Indiana Jones” serisinin 5’inci filmi “Indiana Jones and the Dial of Destiny” için Cannes’ın Lumière Salonu’nda gala yapıldı. Harrison Ford, son macerası için duygusal bir konuşma yaptı: “Ölmek üzereyken hayatın gözlerinin önünden geçer derler. Ben de hayatımın büyük bir kısmının gözlerimin önünden geçtiğini gördüm. Hayatım, tutkularımı ve hayallerimi destekleyen sevgili karım tarafından kolaylaştırıldı. Bunun için minnettarım.”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”de rol alan Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen şöyle konuştu: “Ben de filmi herkesle birlikte ilk kez burada izledim. Harrison Ford’un seriye Cannes’da bu şekilde hoşça kal demesi çok özel. Bu filmi izleyerek büyüdüm. İlk izlediğimde 15 yaşındaydım. Burada müthiş bir akşam yaşıyoruz.”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” filminin galasına Meryem Uzerli de katıldı. Ünlü oyuncu etkinlikte Yanına Couture marka bir elbise giydi.

Altın palmiye peşinde

Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda, yeni filmi “Monster”ın dünya prömiyerini Cannes’da yaptı. Filmi izleyenler, yönetmeni dakikalarca alkışladı. Festivalin büyük ödülü Altın Palmiye’yi daha önce “Shoplifters” filmi ile kazanan Kore-eda, “Monster” ile de favori adaylar arasında.

Ceylan kırmızı halıda

Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye için yarışan “Kuru Otlar Üstüne” filminin festivaldeki prömiyeri dün yapıldı. Ünlü yönetmen, gösterim öncesi kırmızı halıda Musab Ekici, Deniz Celiloğlu, Ebru Ceylan, Merve Dizdar, Ece Bağcı ve Erdem Şenocak ile birlikte dünya basınına poz verdi. Ekip, filmin gösterildiği salonda uzun süre alkışlandı.

