Caner Cindoruk, dizideki kızı Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor

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Bu aşk magazine bomba gibi düşecek! Aldığım duyumlara göre ünlü oyuncu Caner Cindoruk, rol aldığı dizide kızını canlandıran genç yetenek Mina Koyuncular ile aşk yaşıyor!

Çiftin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Mina Koyuncular ile 43 yaşındaki Caner Cindoruk’un arasında 15 yaş fark var. İkili, setten gerçek hayata sıçrayan aşklarını büyük bir gizlilik içinde tutuyor.

Caner Cindoruk’un, genç yeteneğin hem performansından hem de güzelliğinden oldukça etkilendiği dile getirilirken, Mina Koyuncular’ın da deneyimli oyuncunun kendisine sette rehberlik etmesinden büyük mutluluk duyduğu söyleniyor. Belli ki bu rehberlik zamanla aşka dönüşmüş. Ancak Caner Cindoruk’un, dizide kızını canlandıran oyuncuyla anılmasının yapımı kötü etkileyeceğini düşünerek, ilişkiyi saklamak istediği gelen bilgiler arasında.



Hayranlarının bu durumu nasıl karşılayacağı da muamma... Caner Cindoruk ve Mina Koyuncular çiftinin ilişkisi ilerleyen günlerde nasıl bir boyut kazanacak, hep birlikte göreceğiz.

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Yeni binanın tasarım hikâyesi





İstanbul Modern’in yeni müze binasının tasarım hikâyesi, “Renzo Piano: Yerin Ruhu” adlı sergide, yapım süreci ise “Mimarinin İnşası”nda görülebilir. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, mayıs ayında açılan yeni binasının mimarı Renzo Piano’yu konuk etmişti.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Renzo Piano ile binayı gezmiş ve kendisinin ‘müze mimarisinin günümüzdeki en önemli ismi’ olduğunu belirtmişti. “Yerin Ruhu” başlığı, Piano’nun tasarladığı yapıların bulunduğu şehirlerdeki fiziki olmayan değerlere önem verme vizyonuna atıfta buluyor. Piano’nun İstanbul’a özgü ışık ve Boğaz’ın yansımalarından esinlenerek tasarladığı yeni müze binası ve yapının bileşenleri sergide ayrıntılarıyla ele alınıyor.

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Galibiyeti ailesiyle kutladı





Fenerbahçe U19 Teknik Sorumlusu Semih Şentürk, ligin başladığı ilk hafta Alanya deplasmanında elde ettikleri 3-1’lik galibiyeti ailesiyle kutladı. Eşi Pınar ve kızları Naz, Ada ve Ela ile birlikte keyifli bir yemekte buluşan Şentürk, takımının başarısını ailesiyle paylaştı. Genç oyuncuların yeteneklerine duyduğu güveni her fırsatta dile getiren Şentürk, gelecek maçlar için motivasyonunu artırmış oldu.

Güzellik ve sağlık festivali başlıyor





2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Beauty & Wellness Fest; Ayşe Arman, Ayşe Köroğlu, Dr. Ali Kerim Diler, Dr. Atakan Keskin, Derya Baykal, Ersin Pamuksüzer ve Suna Dumankaya gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor. Sena Şener ve Evrencan Gündüz konserleri ve açık hava sineması ile ziyaretçileri keyifli bir festival bekliyor. Seminerler, söyleşiler, atölyeler, kozmetik stantları, konserler ve açık hava sineması gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan YBY Woods Beauty & Wellness Fest’in biletleri satışa çıktı.