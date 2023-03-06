Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile!

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29 yaşındaki topçu şimdilerde İngiltere’nin Newcastle United takımında oynuyor. Diletta ile de geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte.

Çift belli ki ellerini çabuk tutmuş, yuvalarını büyütmek için acele etmişler. İtalyan basınının yazdığına göre güzel spiker ilk bebeğine hamile. 31 yaşındaki Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta paylaştığı bir videoyla büyüyen göbeğini göstererek, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

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Can Yaman ve Diletta Leotta’nın ilişkisi uzun süre gündemden düşmemişti.

Köy köy dolaştılar

Deprem bölgesini gündemden düşürmemeli, yardımların sürekliliğini sağlamalıyız. Ben de köşemde gönüllülere yer vererek başkalarına örnek olmalarını diliyorum. Cemiyetin tanınmış avukatlarından Yağız Uluca da yardımlarını esirgemeyenlerden.

Yakın arkadaşı Nevzat Akkız ve genç avukat Merve Gül Tuna ile köy köy dolaşarak, yardımın ulaşması zor yerleri gezerek yardım götürdüler. Gıda yardımı yapan Uluca, fırsat buldukça bölgeye giderek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışacaklarını söyledi.

Sahra hastanesi açtılar





Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde canla başla çalışan Dr. Cansen Yeni Kut, Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer’in kurduğu çadır kentin içinde sahra hastanesi açtı. Çevresindeki herkesi örgütleyen ve tüm imkânlarını seferber eden Kut’un öncülük ederek açtığı hastane yaklaşık 10 bin kişiye sağlık hizmeti ulaştıracak.

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Dr. Cansen Yeni Kut, depremin ilk günü 41 ambulans ve 200 sağlık görevlisiyle birlikte deprem bölgesine giderek ilkyardım hizmeti vermişti. Yüreğinize ve emeklerinize sağlık...

Dr. Cansen Yeni Kut

Amy’nin hayatı sahnede

Çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü caz rock sanatçısı Amy Winehouse'un son 3 gününün geri dönüşlerle anlatıldığı “Amy Winehouse”, 8 Mart Çarşamba akşamı Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Winehouse’un kısa ve hüzünlü hayat öyküsünden yola çıkan eser, sanatçının sevgi açlığını ve umutsuz var oluş çabasını modern dans ile tiyatroyu harmanlayan çağdaş bir anlatım ile sunuyor. Kosta Kortidis’in yazdığı metin, Kemal Başar rejisiyle sahneye uyarlandı. Koreografisini Dilara Çakmak’ın yaptığı eserde Amy Winehouse rolündeki Cansu Tekoluk’a Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Savaş Alp Başar eşlik ediyor.