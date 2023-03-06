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Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile!

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#Diletta Leotta#Can Yaman#Loris Karius
Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:44

Yakışıklılığıyla İtalya’yı yakıp yıkan Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile ilişkisiyle de aylarca gündemden düşmemişti. İtalyanların “rüya çift” olarak adlandırdığı ikili, bir süre sonra ayrı yollara gitmiş, Diletta gönlünü eski BJK’li kaleci Loris Karius’a kaptırmıştı.

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29 yaşındaki topçu şimdilerde İngiltere’nin Newcastle United takımında oynuyor. Diletta ile de geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte.

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Çift belli ki ellerini çabuk tutmuş, yuvalarını büyütmek için acele etmişler. İtalyan basınının yazdığına göre güzel spiker ilk bebeğine hamile. 31 yaşındaki Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde TikTok’ta paylaştığı bir videoyla büyüyen göbeğini göstererek, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Can Yaman ve Diletta Leotta’nın ilişkisi uzun süre gündemden düşmemişti.

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Köy köy dolaştılar

Deprem bölgesini gündemden düşürmemeli, yardımların sürekliliğini sağlamalıyız. Ben de köşemde gönüllülere yer vererek başkalarına örnek olmalarını diliyorum. Cemiyetin tanınmış avukatlarından Yağız Uluca da yardımlarını esirgemeyenlerden.

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Yakın arkadaşı Nevzat Akkız ve genç avukat Merve Gül Tuna ile köy köy dolaşarak, yardımın ulaşması zor yerleri gezerek yardım götürdüler. Gıda yardımı yapan Uluca, fırsat buldukça bölgeye giderek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışacaklarını söyledi.

Sahra hastanesi açtılar

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde canla başla çalışan Dr. Cansen Yeni Kut, Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer’in kurduğu çadır kentin içinde sahra hastanesi açtı. Çevresindeki herkesi örgütleyen ve tüm imkânlarını seferber eden Kut’un öncülük ederek açtığı hastane yaklaşık 10 bin kişiye sağlık hizmeti ulaştıracak.

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

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Dr. Cansen Yeni Kut, depremin ilk günü 41 ambulans ve 200 sağlık görevlisiyle birlikte deprem bölgesine giderek ilkyardım hizmeti vermişti. Yüreğinize ve emeklerinize sağlık...

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Dr. Cansen Yeni Kut

Amy’nin hayatı sahnede

Çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü caz rock sanatçısı Amy Winehouse'un son 3 gününün geri dönüşlerle anlatıldığı “Amy Winehouse”, 8 Mart Çarşamba akşamı Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile

Winehouse’un kısa ve hüzünlü hayat öyküsünden yola çıkan eser, sanatçının sevgi açlığını ve umutsuz var oluş çabasını modern dans ile tiyatroyu harmanlayan çağdaş bir anlatım ile sunuyor. Kosta Kortidis’in yazdığı metin, Kemal Başar rejisiyle sahneye uyarlandı. Koreografisini Dilara Çakmak’ın yaptığı eserde Amy Winehouse rolündeki Cansu Tekoluk’a Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Savaş Alp Başar eşlik ediyor.

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#Diletta Leotta#Can Yaman#Loris Karius

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