Çağatay Ulusoy son hali ile gündemde! Çağatay Ulusoy kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. Çağatay Ulusoy sosyal medya hesabından doğum günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Oyuncunun imaj değişikliği dikkatleri çekti. İşte 23 Eylül 1990'da dünyaya gelen Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde gibi birçok başarılı yapımda rol alan Ulusoy ile ilgili bilgiler

ÇAĞATAY ULUSOY’UN SON HALİ GÜNDEMDE

Ulusoy doğum günü paylaşımına "Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990'da, İstanbul'da doğmuştur.Türk oyuncu ve mankendir.2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, haftada 2 kez oyuncu Vahide Perçin ve yine kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersi almaktadır.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013 yılının Eylül ayında Star TV'de yayınlanmış olan ünlü Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynayarak ününü arttırmıştır. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. Leyla Lydia Tuğutlu ile 'Delibal' adlı filmde rol almıştır.

ÇAĞATAY ULUSOY’UN SEVGİLİSİ

Ünlü oyuncu yine oyunculuk mesleğini yapan Duygu Sarışın’la beraber.